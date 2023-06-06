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    22:01, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Объем инвестиций в приграничные районы превысил 2  млрд тенге

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экономика приграничных территорий Казахстана характеризуется недостаточным использованием природно-ресурсного и туристско-рекреационного потенциала. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РК по внесению изменений в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, размещенном на портале открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Экономика приграничных территорий характеризуется недостаточным использованием природно-ресурсного и туристско-рекреационного потенциала, монопрофильностью структуры, слабой активностью субъектов малого и среднего предпринимательства в использовании трансграничных факторов, в целом слабой интеграцией с международной экономической системой», - отмечается в документе.

    Одной из основных отраслей экономики приграничных территорий является сельское хозяйство.

    «За 2020-2022 годы объем промышленной продукции приграничных районов составил 15 144.1 млрд тенге. Данный показатель в последние годы стабильно увеличивается. За 2020-2022 годы объем инвестиций в основной капитал приграничных районов увеличился с 1 475,8 млрд тенге до 2 048,3 млрд тенге», - сообщается в проекте постановления.

    При этом, как отмечено в документе, имеются проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, такие как высокие транспортные и логистические расходы, неразвитость дорожной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей общие условия для осуществления предпринимательской деятельности. Не созданы условия для развития предприятий сельского хозяйства и промышленности с использованием предусмотренных мер государственной поддержки.

    Туристическая деятельность в приграничных территориях остается ориентированной преимущественно на внутренний туризм ввиду неразвитости туристских маршрутов и туристской инфраструктуры.


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