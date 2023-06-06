Объем инвестиций в приграничные районы превысил 2  млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экономика приграничных территорий Казахстана характеризуется недостаточным использованием природно-ресурсного и туристско-рекреационного потенциала. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РК по внесению изменений в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, размещенном на портале открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экономика приграничных территорий характеризуется недостаточным использованием природно-ресурсного и туристско-рекреационного потенциала, монопрофильностью структуры, слабой активностью субъектов малого и среднего предпринимательства в использовании трансграничных факторов, в целом слабой интеграцией с международной экономической системой», - отмечается в документе.

Одной из основных отраслей экономики приграничных территорий является сельское хозяйство.

«За 2020-2022 годы объем промышленной продукции приграничных районов составил 15 144.1 млрд тенге. Данный показатель в последние годы стабильно увеличивается. За 2020-2022 годы объем инвестиций в основной капитал приграничных районов увеличился с 1 475,8 млрд тенге до 2 048,3 млрд тенге», - сообщается в проекте постановления.

При этом, как отмечено в документе, имеются проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, такие как высокие транспортные и логистические расходы, неразвитость дорожной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей общие условия для осуществления предпринимательской деятельности. Не созданы условия для развития предприятий сельского хозяйства и промышленности с использованием предусмотренных мер государственной поддержки.

Туристическая деятельность в приграничных территориях остается ориентированной преимущественно на внутренний туризм ввиду неразвитости туристских маршрутов и туристской инфраструктуры.