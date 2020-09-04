Объем инвестиций в основной капитал будет доведен до 30% к ВВП к 2025 году - Алихан Смаилов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стратегические инвестиционные соглашения внедрят в Казахстане в рамках поручения Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях обеспечения законодательной стабильности на весь срок реализации инвестиционных проектов будут внедрены Стратегические инвестиционные соглашения. Будут внесены поправки в Предпринимательский и Налоговый кодексы, а также в Закон о специальных экономических зонах», - сказал первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов в ходе онлайн-брифинга в Правительстве.
Также Алихан Смаилов отметил, что будет сформирован пул инвестиционных проектов, по которым возможно заключение с инвесторами стратегических соглашений.
«Важно обеспечение индивидуального подхода к каждому крупному инвестору. В процессе реализации инвестиционных проектов будет активно использоваться потенциал МФЦА, предоставляющий современную инфраструктуру, английское право и преференциальный налоговый и миграционный режим», - проинформировал первый заместитель Премьер-Министра РК.
По его словам, объем инвестиций в основной капитал будет доведен до 30% к ВВП к 2025 году.
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