Объем инвестиций в основной капитал будет доведен до 30% к ВВП к 2025 году - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стратегические инвестиционные соглашения внедрят в Казахстане в рамках поручения Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения законодательной стабильности на весь срок реализации инвестиционных проектов будут внедрены Стратегические инвестиционные соглашения. Будут внесены поправки в Предпринимательский и Налоговый кодексы, а также в Закон о специальных экономических зонах», - сказал первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов в ходе онлайн-брифинга в Правительстве.

Также Алихан Смаилов отметил, что будет сформирован пул инвестиционных проектов, по которым возможно заключение с инвесторами стратегических соглашений.

«Важно обеспечение индивидуального подхода к каждому крупному инвестору. В процессе реализации инвестиционных проектов будет активно использоваться потенциал МФЦА, предоставляющий современную инфраструктуру, английское право и преференциальный налоговый и миграционный режим», - проинформировал первый заместитель Премьер-Министра РК.

По его словам, объем инвестиций в основной капитал будет доведен до 30% к ВВП к 2025 году.