Объем инвестиций в геологоразведку составил 158 млрд тенге – Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам прошлого года на обучение казахстанских кадров за счет финансирования недропользователей было потрачено 21 млрд тенге. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в стране зарегистрировано 235 контрактов на разведку и добычу углеводородного сырья, в частности на «разведку» - 54, «совместную разведку и добычу» - 96, «добычу» - 74, «соглашение о делении продукции» - 11. По добыче урана – 25 контрактов», - заявил министр энергетики РК.

Как пояснил Нурлан Ногаев, объем привлеченных инвестиций в геологоразведку составил 158 млрд тенге.

«По итогам прошлого года за счет недропользователей более 144 тысяч казахстанцев прошли обучение, повышение квалификации и переподготовку. На сегодня Министерством энергетики РК проводится работа по выполнению обязательств недропользователей по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Обязательства недропользователей по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указаны в 163 контрактах на недропользование», - рассказал глава Министерства энергетики РК.

По итогам 2019 года финансирование недропользователей на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составило 9,9 млрд тенге. Помимо этого, по итогам прошлого года на обучение казахстанских кадров за счет финансирования недропользователей было потрачено 21 млрд тенге.