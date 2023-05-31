Объем инвестиций из ОАЭ в Казахстан составил почти $420 млн за 2022 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реализацию ряда совместных инвестпроектов обсудили Алихан Смаилов и посол ОАЭ в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Вопросы увеличения объемов взаимной торговли и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, транспорта и логистики обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и Чрезвычайный и Полномочный посол ОАЭ в нашей стране Мухаммед Саид Мухаммед аль-Арики.

Алихан Смаилов отметил, что Казахстан придает особое значение развитию инвестиционного партнерства с Объединенными Арабскими Эмиратами. По итогам прошлого года объем инвестиций из ОАЭ в РК вырос на 27% и составил почти $420 млн. При этом в январе текущего года в рамках официального визита Главы государства правительства двух стран подписали Совместную декларацию о реализации новых стратегических инвестиционных проектов.

«Отрадно, что сегодня стороны уже приступили к исполнению договоренностей, достигнутых на высоком уровне. Мы нацелены на активизацию нашего взаимодействия, в том числе заинтересованы в росте инвестиций ОАЭ в экономику Казахстана», — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что приоритетной задачей является и развитие торговых отношений.

«Лидеры наших стран поставили задачу довести объем взаимного товарооборота до $1 млрд. В этой связи Казахстан готов нарастить объемы поставок продукции сельского хозяйства, машиностроения и легкой промышленности на рынок ОАЭ», — отметил Премьер-Министр.

В свою очередь Мухаммед Саид Мухаммед аль-Арики обозначил готовность эмиратской стороны наращивать эффективное межгосударственное взаимодействие, в том числе по реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента РК в ОАЭ.