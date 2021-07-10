РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:30, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Объем инвестиций будет восстановлен до конца текущего года – Аскар Мамин

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в основной капитал снизились на 1,8% в Казахстане. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наблюдается высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях экономики, что создает основу для устойчивого и качественного развития экономики через ее диверсификацию. Темпы роста инвестиций без учета горно-добывающей промышленности составили 23,2%», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что значительные темпы роста инвестиций отмечаются в строительном секторе, обрабатывающей промышленности, в том числе в пищевой, в торговле, информации и связи, в операциях с недвижимым имуществом и транспортом.

    «В целом инвестиции в основной капитал снизились на 1,8%, что обусловлено замедлением реализации крупных проектов на Тенгизе и Карачаганаке. Несмотря на некоторые изменения графика работы, объем инвестиций будет восстановлен до конца текущего года. В 2021 году в рамках реализации проектов на Тенгизе будет освоено 2,4 трлн тенге, что выше на 24% показателей прошлого года, и на Карачаганаке - 142 млрд тенге, рост составит 17%. Это позволит восстановить инвестиционную активность в добывающем секторе национальной экономики», - подчеркнул Аскар Мамин.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Астана Инвестпроекты Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!