Объем инвестиций будет восстановлен до конца текущего года – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в основной капитал снизились на 1,8% в Казахстане. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наблюдается высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях экономики, что создает основу для устойчивого и качественного развития экономики через ее диверсификацию. Темпы роста инвестиций без учета горно-добывающей промышленности составили 23,2%», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что значительные темпы роста инвестиций отмечаются в строительном секторе, обрабатывающей промышленности, в том числе в пищевой, в торговле, информации и связи, в операциях с недвижимым имуществом и транспортом.

«В целом инвестиции в основной капитал снизились на 1,8%, что обусловлено замедлением реализации крупных проектов на Тенгизе и Карачаганаке. Несмотря на некоторые изменения графика работы, объем инвестиций будет восстановлен до конца текущего года. В 2021 году в рамках реализации проектов на Тенгизе будет освоено 2,4 трлн тенге, что выше на 24% показателей прошлого года, и на Карачаганаке - 142 млрд тенге, рост составит 17%. Это позволит восстановить инвестиционную активность в добывающем секторе национальной экономики», - подчеркнул Аскар Мамин.



