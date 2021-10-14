Объем госзакупок из одного источника превысил два трлн 300 млрд тенге за 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Максимально облегчить доступ к закупкам для малого или нового бизнеса планируют в Казахстане. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в Агентстве рассказали о новых принципах доступа к ключевой мощности.

«Следующее направление развития конкуренции - сокращение неконкурсного закупа товаров. В условиях смешанной экономики при осуществлении закупок государство выступает в качестве крупнейшего потребителя для целого ряда отраслей экономики. На сегодня государственные и квазигосударственные закупки - это мощный инструмент поддержки предпринимательства. Поэтому мы должны максимально облегчать доступ к закупкам для малого, нового бизнеса», - сказал в ходе круглого стола в Мажилисе первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов.

«Между тем, из соображения оптимизации закупочных процедур и бюджетных расходов происходит централизация закупок с укрупнением лотов, выставление завышенных требований по финансовой устойчивости, налоговым платежам, опыту работы, что напрочь закрывает доступ к закупкам для новичков и мелких предприятий», - добавил он.

Другая нерешаемая проблема - закупки из одного источника. Согласно данным только за 2020 год, объем государственных закупок из одного источника превысил 2 трлн 300 млрд тенге, что составляет не менее 40% от общего объема государственных закупок или 3.6 % ВВП.

«В этой связи, на данном этапе предлагается ограничить применение 8 оснований закупок из одного источника, из них 2 полностью исключить. Экономический эффект от реализации данных небольших изменений составит более 49 млрд тенге ежегодно», - сообщил спикер.

Еще одним способом сокращения неконкурентного закупа товаров, по словам зампредседателя, является определение исчерпывающего перечня оснований для выделения государственных заданий. Как показывает статистика, объем, выделяемых средств на государственные задания, ежегодно растет - со 171 млрд тенге в 2018 году до 378 млрд тенге в 2020 году.

«Предлагаемый перечень позволит ограничить рост финансирования государственных заданий и заложить правовые основы для его дальнейшего сокращения.

Ожидаемый эффект от предложенного в законопроекте сокращения уже составит 30 млрд тенге», - сказал Рустам Ахметов.