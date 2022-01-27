Объем госзаказа для обучения в колледжах увеличат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем госзаказа для обучения в колледжах увеличат в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Президента будет увеличен объем госзаказа для обучения в колледжах.

В этом году получить бесплатное техническое и профессиональное образование смогут более 120 тысяч казахстанцев, что на 25 тысяч больше, чем в 2021-2022 учебном году», - сказала во время расширенного заседания коллегии ведомства первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

В министерстве также планируют усилить взаимодействие с предприятиями для организации их шефства над колледжами и расширить дуальное обучение.

Шолпан Каринова сообщила, что не менее 70 тысяч педагогов пройдут курсы повышения квалификации по новым образовательным программам в текущем году.

«Будет реализована специальная программа для привлечения лучших педагогов в Мангистаускую, Атыраускую, Алматинскую и Туркестанскую области. Им будет предоставлена значительная социальная поддержка (увеличенный коэффициент заработной платы, оплата аренды жилья и коммунальных услуг). Меры направлены на сокращение разрыва в качестве образования в указанных регионах», - отметила первый вице-министр.