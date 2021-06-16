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    18:06, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Объем госдолга сохранился на безопасном уровне – Ерулан Жамаубаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О внешнем государственном долге страны высказался министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За всю историю Казахстан пережил несколько кризисов. В частности, кризис 1999 года, затем кризис 2007 года, вызванный резким падением нефти кризис в 2014-2015 годах. А в 2020 году произошел не просто кризис. Это был очень серьезный кризис в связи с пандемией коронавируса», - сказал Ерулан Жамаубаев на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

    Как отметил министр, в связи с тем, что прошлогодний кризис серьезно ударил как по населению, так и по предпринимателям, наша страна вынуждена была осуществить займ.

    «Но можно сказать, что объем долга сохранился на безопасном уровне. В целом, большая часть займов, полученных из-за рубежа - это долги, образовавшиеся у предпринимателей и у иностранных компаний. Можно сказать, что у нас есть все возможности в дальнейшем, по возможности, прекратить заимствования извне, диверсифицировать и развивать различные отрасли экономики, а также наладить ситуацию за счет налогов с них», - заключил глава Минфина.



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