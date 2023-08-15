Объем газа будет обеспечен за счет собственных ресурсов и импорта из РФ – Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос импорта российского газа прокомментировал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хорошие конструктивные переговоры с «Газпромом» проведены. Мы определили объем газа, необходимый Казахстану для покрытия наших нагрузок, необходимый для стабильной работы энергопредприятий, потребителей. Объем газа будет обеспечен за счет собственных ресурсов и за счет импорта из Российской Федерации», - сказал Алмасадам Саткалиев.

Ранее министр заявил, что поставки газа на внутренний рынок являются убыточными для компании «Казахгаз» и Казахстан получит дополнительную прибыль от транзита российского газа в Узбекистан.

«Сейчас мы индикативно обсуждаем объем транзита от полутора до десяти млрд кубических метров газа», - сообщил Алмасадам Саткалиев.

Потребление газа внутри страны также устойчиво растет – с 2017 по 2021 годы потребление выросло на 4,8 млрд куб.м - с 13,8 до 18,6 млрд куб.м.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго прогнозируют дефицит газа к 2025 году.