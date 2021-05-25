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    13:15, 25 Май 2021 | GMT +6

    Объем финансирования социальной сферы в Нур-Султане будет увеличен на 7,1 млрд тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расходы на социальную сферу составят 194 млрд тенге или 33% от всего бюджета Нур-Султана. Об этом сообщил руководитель столичного управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проведенный анализ фактической собираемости собственных доходов выявил наличие резервов увеличения планов по собственным доходам на 34,1 млрд тенге с доведением на 385,6 млрд тенге. По налоговым поступлениям резервное заключение плана составляет 27,5 млрд тенге, также по корпоративному подоходному налогу - на 24,5 млн тенге. По неналоговым поступлениям предлагается увеличить план на 4,2 млрд тенге с доведением до 6,6 млрд тенге, в том числе за счет фактически поступивших штрафов на 2,2 млрд тенге. По поступлениям от продажи основного капитала - на 800 млн тенге с доведением до 25 млрд тенге, в том числе за счет приватизации квартир на 653 млн тенге. По поступлениям от погашения бюджетных кредитов – на 1,5 млрд тенге за счет возврата от фонда «Даму», - рассказал Кайсар Манкараев.

    Всего поддержание дополнительным финансированием составляет 39 млрд 550 млн тенге. Объем финансирования социальной сферы будут увеличены на 7,1 млрд тенге. В целом расходы на социальную сферу составят 194 млрд тенге или 33% от всего бюджета.

    «Управлением образования предусмотрены средства на доплату учителям за работу в условиях обновленного содержания образования, на размещение государственного образовательного заказа организациям дошкольного образования, а также заработная плата учителям дежурных и комбинированных классов», - отметил К. Манкараев.


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