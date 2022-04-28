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    12:45, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Объем добытого угля составил 30 млн тонн в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане объем добытого угля в первом квартале 2022 года на 7,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    16,7 млн тонн добытого угля отправлено энергетическим компаниям, 2,2 млн тонн - промышленным предприятиям. На коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 2,4 млн тонн угля. Экспорт угля составил 8,6 млн тонн.

    Следует отметить, что на основе данных акиматов областей и городов Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК сформирован План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения на 2021-2022 годы.

    Согласно плану, объем потребления на данный период должен был составить 9,336 млн тонн (на коммунально-бытовой сектор около 3 млн, для населения - 6,3 млн тонн). Фактически, по данным местных исполнительных органов, регионами завезено 9,338 млн тонн угля. То есть, 100% от запланированного объема.

    Для подготовки к следующему отопительному периоду министерством разработан аналогичный план на 2022-2023 годы. Документ направлен акиматам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент для работы.

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