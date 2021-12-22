Объём добычи нефти в стране составит свыше 85 млн тонн по итогам 2021 года - Аскар Мамин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам текущего года объем добычи нефти в Казахстане составит 85,7 млн тонн. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» большое внимание уделено развитию энергетической и нефтегазохимической отраслей. По итогам текущего года объем добычи нефти в стране составит 85,7 млн тонн. Для дальнейшего развития отрасли сегодня реализуются капиталоемкие проекты на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, а в ближайшее время планируется разработка морских проектов Каламкас море и Хазар», - отметил Аскар Мамин на заседании Правительства.
Общая стоимость данных проектов составляет свыше 51 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что обеспеченность населения газом на сегодняшний момент составляет свыше 10 млн человек.
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