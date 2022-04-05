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    13:56, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Объем добычи нефти снижается в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем добычи нефти снижают в Казахстане в 2022 году. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Небольшое снижение есть - на 2 миллиона баррелей. Всего 85,7 миллиона баррелей, но у нас идет компенсация за счет более высокой цены», - прокомментировал Алибек Куантыров журналистам после заседания Правительства.

    Ранее Алибек Куантыров пояснил увеличение трансферта из Национального фонда.

    Также в кулуарах заседания Правительства заместитель Премьер-Министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос по поводу курса доллара к тенге.


    Теги:
    Правительство Нефть/газ Правительство РК Миннацэкономики Нефть Экономика
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