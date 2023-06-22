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Объем добычи нефти и газа составил 22 млн тонн за прошлый год – фонд «Самрук-Казына»

Автор:  
Серик Сабеков
22 Июня 2023, 13:13
Объем добычи нефти и газа составил 22 млн тонн за прошлый год – фонд «Самрук-Казына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несмотря на внешние вызовы операционные и финансовые результаты группы улучшились. Об этом на брифинге заявила член правления, управляющий директор фонда «Самрук-Казына» по экономике и финансам Назира Нурбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошлый год был непростым. Компании работали в условиях высокой инфляции, геополитических вызовов, были январские события, но несмотря на внешние вызовы, операционные и финансовые результаты группы в 2022 году улучшились», - сказала Назира Нурбаева.

По ее словам, был увеличен объем добычи и переработки нефти.

«Объем добычи нефти и газа сложился на уровне выше показателя 2021 года и составил 22 млн тонн. Несмотря на внешние вызовы, в том числе сопряженные с остановкой основного канала транспортировки КТК, объем транспортировки не снизился и показал небольшой рост. Также хочу отметить рекордный объем производства переработки нефти. Нефтеперерабатывающие заводы «КазМунайГаза» переработали в 2022 году около 20 млн тонн, это выше факта 2021 года на 5,7%», - уточнила она.

Также нацкомпания сократила экспорт газа в связи с ростом внутреннего потребления в Казахстане.

«По «Казахгаз» отмечаем рост объема реализации природного газа в сравнении с 2021 годом за счет роста реализации газа на внутреннем рынке», - сказала Назира Нурбаева.

По ее словам, это обусловлено подключением новых производственных мощностей и увеличением потребления газа населением.

«Отмечаем сокращение реализации газа на экспорт в связи с тем, что необходимо было обеспечить газ, в первую очередь, на внутреннем рынке», - добавила Назира Нурбаева.


ФНБ «Самрук Казына»   Промышленность   Нефть  
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