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вчера 21:21
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вчера 21:14
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вчера 17:21
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Объем добычи газа составил 46,3 млрд куб.м с начала 2019 года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем добычи газа за 10 месяцев текущего года составил 46,3 млрд куб.м с ростом на 1,5 % к аналогичному периоду 2018 года, передает МИА «Казинформ».
Производство товарного газа составило 27,12 млрд куб.м или 98,6% к аналогичному периоду 2018 года.
Объем внутреннего потребления товарного газа составил 11,8 млрд куб.м с ростом на 3% к аналогичному периоду 2018 года.
Экспорт газа составил 15,3 млрд м3, или 91,1% к аналогичному периоду 2018 года.
Снижение объемов экспорта связано с увеличением внутреннего потребления газа.
Производство сжиженного нефтяного газа за 10 месяцев т.г. в объеме 2,6 млн тонн или 101,7% к аналогичному периоду 2018 года.
Газификация страны достигает 50%, доступ к газу имеют порядка 9 млн. человек. В регионах в текущем году будет реализовано 73 проекта строительства газовой инфраструктуры.
Завершается строительство магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Нур-Султан» для газификации столицы, центральных и северных регионов страны.
По состоянию на 8 ноября 2019 г. статус работ показывает:
По линейной части сварено и уложено все 1061,3 км магистрального газопровода или 100%.
Сварено все 75,044 км газопроводов-отводов от 5 Автоматизированных газораспределительных станций АГРС или 100%.
Поставлено 100% оборудования АГРС.
В декабре текущего года предполагается запуск магистрального газопровода: будет завершено строительство всех объектов: 5 Автоматизированных газораспределительных станций, Газоизмерительной станции и Пункта управления.
В Карагандинской области в декабре 2019 года и январе 2020 года ожидается подключение к газу первых потребителей:
- г. Жезказган: 8 улиц - 148 жилых домов п. Талап и 2 улицы п. Пристанционный (Балхашская и Железнодорожный) – 100 домов;
- г. Темиртау: 100 домов по ул. Степана Разина;
- г. Караганда: 150 домов по ул. Бадина, Олимпийская, Заводская.
В Акмолинской области по Аршалынскому и Целиноградскому районам завершение строительства газовых сетей в 2021 году.
По городу Нур-Султан завершение первой очереди строительства газовых сетей запланировано на осень 2020 года.
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