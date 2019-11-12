Объем добычи газа составил 46,3 млрд куб.м с начала 2019 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем добычи газа за 10 месяцев текущего года составил 46,3 млрд куб.м с ростом на 1,5 % к аналогичному периоду 2018 года, передает МИА «Казинформ».

Производство товарного газа составило 27,12 млрд куб.м или 98,6% к аналогичному периоду 2018 года.

Объем внутреннего потребления товарного газа составил 11,8 млрд куб.м с ростом на 3% к аналогичному периоду 2018 года.

Экспорт газа составил 15,3 млрд м3, или 91,1% к аналогичному периоду 2018 года.

Снижение объемов экспорта связано с увеличением внутреннего потребления газа.

Производство сжиженного нефтяного газа за 10 месяцев т.г. в объеме 2,6 млн тонн или 101,7% к аналогичному периоду 2018 года.

Газификация страны достигает 50%, доступ к газу имеют порядка 9 млн. человек. В регионах в текущем году будет реализовано 73 проекта строительства газовой инфраструктуры.

Завершается строительство магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Нур-Султан» для газификации столицы, центральных и северных регионов страны.

По состоянию на 8 ноября 2019 г. статус работ показывает:

По линейной части сварено и уложено все 1061,3 км магистрального газопровода или 100%.

Сварено все 75,044 км газопроводов-отводов от 5 Автоматизированных газораспределительных станций АГРС или 100%.

Поставлено 100% оборудования АГРС.

В декабре текущего года предполагается запуск магистрального газопровода: будет завершено строительство всех объектов: 5 Автоматизированных газораспределительных станций, Газоизмерительной станции и Пункта управления.

В Карагандинской области в декабре 2019 года и январе 2020 года ожидается подключение к газу первых потребителей:

- г. Жезказган: 8 улиц - 148 жилых домов п. Талап и 2 улицы п. Пристанционный (Балхашская и Железнодорожный) – 100 домов;

- г. Темиртау: 100 домов по ул. Степана Разина;

- г. Караганда: 150 домов по ул. Бадина, Олимпийская, Заводская.

В Акмолинской области по Аршалынскому и Целиноградскому районам завершение строительства газовых сетей в 2021 году.

По городу Нур-Султан завершение первой очереди строительства газовых сетей запланировано на осень 2020 года.