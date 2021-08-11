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Объем безналичных транзакций вырос в 2,3 раза в РК

11 Августа 2021 11:53
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Объем безналичных транзакций вырос в 2,3 раза в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев сообщил о росте объемов безналичных транзакций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Безналичные транзакции становятся все более востребованными со стороны населения. За 6 месяцев т.г. их объем вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза до 29,8 трлн тенге. Население также продолжает активно пользоваться онлайн-платежами – с начала т.г. 83% безналичных транзакций совершены через онлайн-банкинг», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Он напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства ведется активная работа по созданию Национальной платежной системы (НПС).

«С международными платежными системами Visa и Mastercard достигнута предварительная договоренность для обработки тенговых транзакций в НПС. Начата работа по достижению договоренностей с международной платежной системой Union Pay. В рамках построения Системы мгновенных платежей разработана платформа для дальнейшего тестирования сервисов и интеграции с банками второго уровня», - перечислил глава Нацбанка.

«Национальная платежная система позволит снизить стоимость мгновенных платежей более чем в 2 раза, увеличить долю безналичных расчетов с 57% до 65% до 2025 года», - заключил Е. Досаев.



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#Правительство РК   #Экономика   #Статистика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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