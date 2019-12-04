Объем безналичных платежей в Казахстане составил 1,5 трлн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Ассоциации финансистов Казахстана представили обзор статистики по безналичным платежам по карточкам в октябре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В октябре 2019 года объем безналичных платежей по карточкам, использованным на территории РК, составил 1 512,6 млрд тенге, увеличившись в 2,7 раза в сравнении с октябрем прошлого года и на 11,5% по отношению к сентябрю», - говорится в сообщении ассоциации.

Алматы остается абсолютным лидером по объему безналичных транзакций по платежным карточкам. Однако в последние месяцы теряет свои позиции. Доля Алматы в общем объеме платежей в октябре составила 36,3%, снизившись с 45,3% месяцем ранее и с 72,3% августе текущего года.

Соотношение показателя безналичных платежей по карточкам к снятию наличности в банкоматах продолжает обновлять максимум, увеличившись до 112%. В то же время доля безналичных транзакций в общем объеме операций (безналичная оплата плюс снятие в банкоматах) выросла в октябре до 53%.

При разбивке платежей по регионам лишь в городе Алматы наблюдается снижение объема безналичных платежей – минус 10,8% в октябре, до 548,6 млрд тенге. Также минимальный рост безналичных платежей в отчетном месяце зафиксирован в ВКО (+2,9%), а все остальные регионы демонстрируют двухзначный рост. В годовом исчислении безналичные платежи снижаются лишь в Акмолинской области.

Тем временем «средний чек» по безналичным платежам с использованием карточек снизился в октябре, впервые с марта текущего года – 12 450 тенге (месяцем ранее – 12 743), в то время как средний размер суммы снятия в банкомате в 3,7 раза превышает данную величину и составляет 45 774 тенге (месяцем ранее – 45 504).

Между тем росту безналичных платежей продолжают способствовать увеличение онлайн-покупок населения. Так, объем платежей в интернете за октябрь составил 1 188 млрд тенге, увеличившись за месяц на 13,2%, а к октябрю 2018 год зафиксирован рост практически в два раза. В то же время выросли и платежи через POS-терминалы, но темпы роста значительно ниже.

Так, объем оплат через POS-терминалы в октябре составил 305,3 млрд тенге, что на 5,4% выше в сравнении с сентябрем, тогда как рост в годовом выражении составил 27,4%.

Данияр Дауталиев