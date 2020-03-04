Объем безналичных операций по платежным карточкам впервые превысил показатели снятия наличных - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году количество транзакций, проведенных с использованием платежных карточек, превысило аналогичный показатель 2018 года почти вдвоеи достигло 1,6 млрд транзакций. Объем данных операций составил 30,4 трлн тенге, превысив данные 2018 года на 52%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

«Основная доля карточных операций – безналичные платежи и переводы денег. По итогам 2019 года каждые три из четырех операций с платежными карточками были проведены безналичным способом. При этом в сентябре 2019 года впервые ежемесячный объем безналичных операций превысил показатель операций по снятию денег», - сообщил директор Департамента платежных систем Национального банка Ерлан Ашыкбеков.

Общее количество и объем безналичных платежей и переводов денег, осуществленных в течение 2019 года с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов, выросли более чем в два раза и составили 1,2 млрд транзакций на сумму 14,1 трлн тенге.

С ростом уровня цифровизации банковских услуг наблюдается рост заинтересованности населения в проведении онлайн-платежей и переводов денег. По итогам 2019 года в интернет/мобильных сервисах банков были зарегистрированы 19,7 млн пользователей , из них в среднем 36% пользователей использовали онлайн-сервисы банков регулярно.

Следовательно, основная доля безналичных операций была проведена онлайн-способом: 629,2 млн онлайн-операций на сумму 9 988,2 млрд тенге, что занимает от общего количества безналичных платежей и переводов 52,6%, от объема – 71,1%. Таким образом, каждая вторая безналичная транзакция была проведена посредством интернет/мобильных сервисов банков. Средняя сумма такой операции составила 15 874 тенге.