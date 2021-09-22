Объем архивного фонда увеличивается ежегодно на 400 тысяч единиц в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Казахстане объем архивного фонда в среднем увеличивается на 400 тысяч единиц хранения. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Габидулла Абдрахимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в республике действуют более 200 государственных архивных учреждений и их филиалы, пять из них - республиканского уровня. Объем национального архивного фонда и документов по личному составу составляет более 25 млн единиц хранения. Из них документы по личному составу составляют 72 тысячи фондов, где на хранении 9 млн дел, обеспечивающих социальные права и законные интересы граждан. Ежегодно объем архивного фонда в среднем увеличивается на 400 тысяч единиц хранения», - сказал вице-министр в ходе международной конференции «Независимость и Елбасы: новая история созидания», прошедшей в Нур-Султане.

По данным Министерства культуры и спорта, количество источников пополнения национального архивного фонда РК увеличилось на 50% в сравнении с 1999 и составляет более 16 тысяч государственных и негосударственных организаций.

«Это свидетельствует о пополнении архивных фондов значимыми историческими документами. В этом году решением главы государства был создан комитет по делам архивов и управлению документацией. Мы убеждены, что это будет способствовать активизации решения многих вопросов архивной отрасли и более динамичному институциональному развитию архивного дела», - подчеркнул вице-министр культуры и спорта.

Напомним, в столице прошла международная практическая конференция «Независимость и Елбасы: новая история созидания», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан и 15-летию Национального архива РК.

Ранее вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов рассказал, сколько в среднем получает сотрудник архива.