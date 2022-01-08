Объекты жизнеобеспечения Караганды работают в штатном режиме

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В акимате города Караганды сообщили о текущей ситуации в областном центре. Местная власть проинформировала о работе объектов жизнеобеспечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественный транспорт в Караганде работает по графику.

Все социальные объекты, включая объекты здравоохранения, образования, а также крупные предприятия, объекты МСБ, строительного сектора работают стабильно.

С учетом введенного чрезвычайного положения супермаркеты работают до 21.00 часов, остальные магазины работают до 20:00 часов. Супермаркеты и продуктовые магазины имеют необходимый запас продуктов питания.

«Рост цен на продукты питания не фиксируется. В случае установления необоснованного роста цен будут приняты оперативные меры реагирования», - сообщили в акимате города Караганды.

В городе функционируют 115 АЗС и АГЗС. На станциях имеется двухнедельный запас ГСМ и сжиженного газа.

Цена на газ - 70 тенге, бензин АИ-92 - 182 тенге за литр, АИ-95 - 207-210т., летнее дизтопливо - 230 тенге, зимнее дизтопливо - 305тенге.

Цены на ГСМ также на постоянном мониторинге.

В городе функционируют 219 банкоматов сети Халык банка.

В системе Халык банка осуществлено пополнение банкоматов денежной массой.

Держатели карт Kaspi.kz могут снимать наличности в сетях банкоматов Халык банка без комиссии.

Получатели пенсии, госпособий могут получать в банкоматах Халык банка беспрепятственно.

Также в городе работает горячая линия по номеру: 30-01-36. На данную горячую линию по вопросам социальной защиты населения жители города могут обратиться по вопросам соцобеспечения.

Кроме этого, по всем вопросам чрезвычайного положения работает круглосуточная бесплатная горячая линия по номеру: 109.