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Объекты военной инфраструктуры ввели в эксплуатацию в Жамбылской области

27 Декабря 2022, 20:57
Объекты военной инфраструктуры ввели в эксплуатацию в Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра обороны по тылу и военной инфраструктуре генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов проверил качество проведенных работ на военных объектах в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе рабочей поездки заместитель министра обороны на местах ознакомился с выводами комиссий по приему в эксплуатацию зданий и помещений, в которых был проведен ремонт.

А именно, в Луговском гарнизоне завершены работы в трех казармах, где смогут разместиться более 400 военнослужащих. Там же закончен ремонт котельной, банно-прачечного комплекса и трех жилых домов.

В Жуалынском районе силами ремонтно-восстановительного взвода районной эксплуатационной части возведены два ангара для хранения военной техники и материальных средств, завершен текущий ремонт столовой на 100 мест.

«Совершенствование военной инфраструктуры – одна из важнейших задач оборонного ведомства. Просторные и удобные казармы и столовые, бесперебойно функционирующее жилищно-коммунальное хозяйство военных городков являются не только основой комфортной службы и жизни военнослужащих, но и важнейшим фактором боеготовности личного состава», – отметил в ходе проверки генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов.

В ближайшее время еще в ряде гарнизонов предстоит сдача в эксплуатацию объектов, на которых завершаются ремонтные работы, добавили в пресс-службе оборонного ведомства.


Фото: gov.kz


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