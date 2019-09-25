Объекты ВИЭ общей мощностью более 900 МВт введены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые объекты возобновляемых источников энергии в Казахстане вводятся каждый квартал. Об этом сообщил председатель правления Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Рамазан Жампиисов в рамках III саммита по возобновляемым источникам энергии в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рамазан Жампиисов рассказал, что саммит по возобновляемым источникам энергии проходит в рамках казахстанской энергетической недели «Energy week».

«Символично, что именно сейчас организовывается данное событие, потому что в эти дни проводится Генеральная Ассамблея ООН, в рамках которой проходит «Climate Action Summit», где Генеральный секретарь ООН призывает мировое сообщество принять более амбициозные меры, программы, для того чтобы противодействовать изменению климата, а также не допустить общее потепление глобальной температуры на полтора градуса. Там же собираются все лидеры мирового сообщества, которые предлагают новые подходы, рассматривают существующие тренды», - рассказал глава Центра зеленых технологий и инвестиционных проектов корреспонденту агентства.

В целом, как отмечает спикер, для развития сектора возобновляемых источников энергии в стране созданы необходимые законодательная база и инвестиционный климат.

«Сейчас идут аукционы на распределение проектов ВИЭ в Казахстане. Мы видим, что география участников аукциона расширяется, приезжают инвесторы из разных стран Европы, Азии. Сейчас также в Казахстан заходят и инвесторы со стороны традиционных источников энергии. Кроме того, интерес у внутренних инвесторов также высокий», - отметил он.

Отметим, что на сегодняшний день в Казахстане введены объекты ВИЭ общей мощностью более 900 МВт.

«Только по результатам первого полугодия этого года было порядка 700 МВт. Мы видим, что практически каждый квартал новые объекты вводятся. Возобновляемые источники энергии - это не единственный инструмент по переходу к «зеленой» экономике. В плане реализации Концепции перехода к «зеленой» экономике мы не должны забывать другие направления, как энергосбережение, ресурсосбережение, вопросы повышения экологических стандартов», - добавил Рамазан Жампиисов.





В этой связи, он отметил, что на базе Центра зеленых технологий создадут Бюро наилучших доступных технологий.

«Здесь будет работать принципиально новый подход к экологическому регулированию, который предполагает внедрение наилучших техник, управленческих подходов, технологий в соответствии с международными стандартами в целях сокращения негативного влияния на экологию. В целом, наш Центр плотно работает с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и различными организациями, чтобы все комплексные подходы внедрить в стране», - отметил Рамазан Жампиисов.

Напомним, в столице проходит III Саммит по возобновляемым источникам энергии начал свою работу в столице. Для участия в мероприятии прибыли более 300 делегатов из 20 стран мира.