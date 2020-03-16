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ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ ЗАКРЫВАТЬСЯ НЕ БУДУТ - БАХЫТ СУЛТАНОВ

16 Марта 2020 18:08
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ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ ЗАКРЫВАТЬСЯ НЕ БУДУТ - БАХЫТ СУЛТАНОВ

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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика, Коронавирус,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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