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ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ ЗАКРЫВАТЬСЯ НЕ БУДУТ - БАХЫТ СУЛТАНОВ
16 Марта 2020 18:08
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Новости по темеКазНУ полностью перешел на дистанционное обучение Объекты торговли закрываться не будут- Бахыт Султанов Казахстанских работодателей призвали проявить ответственность перед своими работниками
Ключевые слова: Правительство РК, Экономика, Коронавирус,
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