7 Июня 2022 22:28

Объекты столицы должны работать на жителей – аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о состоянии объектов культуры и спорта, которые должны работать на благо жителей столицы, передает МИА «Казинформ».

«Объекты культуры и спорта не должны простаивать. Некоторые объекты ранее работали только в дни концертов, форумов и различных культурных представлений. Но данные объекты в первую очередь должны работать для жителей, особенно для детей, молодежи. Таким образом, продолжаем открывать двери наших культурных и спортивных сооружений.

К примеру, на одной из встреч тренеры и спортсмены по художественной гимнастике подняли вопрос по помещению – для занятий данным видом спорта нужны определенные параметры по высоте потолков. Таких специальных помещений для них в городе не было. Тогда мы приняли решение дать им возможность заниматься во дворце Независимости, там как раз позволяет высота потолков. Создав для данного вида спорта необходимые условия, придали дополнительный импульс развитию художественной гимнастики. Также качественные условия благоприятно скажутся на качестве их тренировок.

Во дворце Независимости в мае состоялся чемпионат РК по художественной гимнастике. На соревнования приехали более 500 спортсменов. Встретились со спортсменами, их руководителями, обсудили дальнейшее развитие спорта.

Во дворце Независимости также есть секции по дзюдо, народным танцам, шахматам, настольному теннису и др.

Также дополнительные часы для тренировок выделяем и в других спортивных объектах. Кроме того, на базе стадиона «Астана Арена» открыли зал боевых искусств; учитывая обращения спортсменов и горожан, отремонтировали надувной футбольный корт (район Алматы), провели капремонт СК «Толкын». Проводим масштабную модернизацию СК «Казахстан», реконструкцию дворца «Жастар» и др.

По поручению Главы государства уделяем особое внимание поддержке детско-юношеских спортивных школ, созданию условий для занятий массовым спортом», - написал аким столицы.

Видео с официального сайта столичного акимата