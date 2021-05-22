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    22:20, 21 Май 2021 | GMT +6

    Объекты СМИ, ЖКХ и аэропорт: какие объекты приватизируют в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области в ближайшие пять лет приватизируют 36 объектов коммунальной собственности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления финансов Алму Жусупову.

    «В Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы по Костанайской области вошли 36 объектов коммунальной собственности, в том числе 17 субъектов естественных монополий, девять объектов СМИ, шесть объектов по модернизации ЖКХ, три объекта по вывозу ТБО и прочие, а также АО «Международный аэропорт «Костанай». Из 36 объектов коммунальной собственности, подлежащих реализации, один объект продан в 2021 году и два объекта, переданные в доверительное управление с правом выкупа в рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, зачтены Министерством финансов как проданные», - сообщила А. Жусупова.

    Кроме того, в комплексный план приватизации по области вошли четыре актива АО «СПК «Тобол», из которых один объект продан.

    «В реализации Комплексного плана приватизации участвуют почти все акиматы городов и районов области, а также АО «СПК «Тобол». По всем объектам утверждены Дорожные карты и внесены в реестр государственного имущества, а также разработан помесячный график реализации объектов», - подытожила А. Жусупова.


    Теги:
    Костанайская область Общество
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