+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 5 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Объекты Олимпийских игр в Пекине -2022 завершены и утверждены

13 Ноября 2021 17:53
Поделиться:
Объекты Олимпийских игр в Пекине -2022 завершены и утверждены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все 12 соревновательных объектов зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине были завершены и утверждены соответствующими международными федерациями на заседании Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.

Новости по теме
Реализацию госспортзаказа держит на личном контроле аким Костанайской области
Прибор для борьбы с коронавирусом презентовали ученые Узбекистана Серебряному призеру ЧМ по боксу Серику Темиржанову подарили квартиру Павлодарский студент стал чемпионом Евразии по таеквондо

Три Олимпийские деревни, главный медиа-центр, национальный стадион и другие объекты, не участвующие в соревнованиях, также были переданы в эксплуатацию, а строительство покрытий, как сообщается, «идет гладко».

На объектах для соревнований по ледовыми видам спорта завершена заливка льда, а также завершена разработка планов «Облик Игр».

Несмотря на прохождение проверок, объекты все еще совершенствуются в ходе серии тестовых мероприятий и тренировок, проходящих в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.

В октябре прошли международные соревнования по конькобежному спорту, фигурному катанию, шорт-треку, керлингу на колясках, бобслею и скелетону.

В ноябре и декабре пройдут дальнейшие международные соревнования по санному спорту, фристайлу и сноуборду, а также тестовые соревнования по хоккею.

Хотя на некоторые из этих соревнований приехали зрители из местных жителей, в настоящее время завершается подготовка к открытию продажи билетов на Игры для болельщиков из материкового Китая.

В дополнение к обновлению информации о месте проведения Игр, организаторы также рассказали о своих последних мероприятиях, которые включали празднование 100 дней до начала Игр, выпуск олимпийских и паралимпийских медалей, а также униформы для волонтеров, официальных лиц и рабочей силы.

Организаторы также продолжают завершать работу над контрмерами COVID-19 после выпуска первых версий игровых книг для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Ожидается, что вторые издания будут опубликованы 8 декабря.

Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Китай   #Мировые новости  
Поделиться:
Новости по теме
Реализацию госспортзаказа держит на личном контроле аким Костанайской области
Прибор для борьбы с коронавирусом презентовали ученые Узбекистана
Серебряному призеру ЧМ по боксу Серику Темиржанову подарили квартиру
Павлодарский студент стал чемпионом Евразии по таеквондо
Популярное
1 Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от коронавируса
2 Можно ли в Алматы проводить новогодние корпоративы
3 Канат Тасибеков: Столица должна быть образцом в развитии казахского языка
4 Опубликован список нарушителей режима самоизоляции в Нур-Султане
5 1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
6 Горожанка с собакой помогла предотвратить трагедию в Нур-Султане
Читайте также
Футбол: где смотреть матч Франция — Казахстан в отборе на ЧМ-2022
Глава ВОЗ назвал скандалом широкое применение бустерных доз вакцины от коронавируса
Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от коронавируса
Можно ли в Алматы проводить новогодние корпоративы
Канат Тасибеков: Столица должна быть образцом в развитии казахского языка
Опубликован список нарушителей режима самоизоляции в Нур-Султане
1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Горожанка с собакой помогла предотвратить трагедию в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив