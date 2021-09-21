Объекты общественного питания в жилых домах проверили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники отдела жилищной инспекции совместно со спасателями обошли все 55 объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского акимата, владельцам и арендаторам объектов вручили памятки о соблюдении требований пожарной безопасности, уведомления об административной ответственности за нарушение правил безопасности при использовании и хранении газа в бытовых баллонах.

«На территории города расположены 83 индивидуальных жилых домах, где установлены газгольдеры. Всем собственникам направлены уведомления о необходимости постановки на учет этих устройств. Сейчас на учете – девять», - отметили в пресс-службе.

В горакимате добавили, что установкой газгольдера в индивидуальных жилых домах занимаются три организации: ТОО «Арнау-СК», ТОО «РОКА», ТОО «Алаугаз-СК». Согласно действующему законодательству, организации не имеют права заправлять газгольдеры без заключения договора на их техническое обслуживание. Предпринимателям направят соответствующие уведомления, в случае нарушения владельцев оштрафуют.