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    11:12, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Объекты общественного питания в жилых домах проверили в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники отдела жилищной инспекции совместно со спасателями обошли все 55 объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы городского акимата, владельцам и арендаторам объектов вручили памятки о соблюдении требований пожарной безопасности, уведомления об административной ответственности за нарушение правил безопасности при использовании и хранении газа в бытовых баллонах.

    «На территории города расположены 83 индивидуальных жилых домах, где установлены газгольдеры. Всем собственникам направлены уведомления о необходимости постановки на учет этих устройств. Сейчас на учете – девять», - отметили в пресс-службе.

    В горакимате добавили, что установкой газгольдера в индивидуальных жилых домах занимаются три организации: ТОО «Арнау-СК», ТОО «РОКА», ТОО «Алаугаз-СК». Согласно действующему законодательству, организации не имеют права заправлять газгольдеры без заключения договора на их техническое обслуживание. Предпринимателям направят соответствующие уведомления, в случае нарушения владельцев оштрафуют.

    Напомним, в феврале взрыв газового баллона в кафе, расположенном на первом этаже жилого дома, стал причиной гибели нескольких человек.
    Теги:
    Северо-Казахстанская область Безопасность Происшествия
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