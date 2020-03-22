Объекты общепита, бильярдная и автомойка оштрафованы за нарушение режима ЧП в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях соблюдения режима чрезвычайного положения и объявленного карантина личным составом Департамента полиции г. Нур-Султана проводятся обходы субъектов малого и среднего бизнеса на предмет соблюдения чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

235 волонтеров оказывают содействия полицейским, они задействованы на блок-постах и совместных с участковыми обходах административных участков.

«Сегодня, в период, когда столица находится на карантинном режиме волонтеры добровольно пришли на помощь полицейским. Каждый из них проявил свою гражданскую позицию и посчитал своим долгом работать с нами рука об руку. Мы с радостью приняли их предложение об участие в нашей работе. Вместе мы можем эффективнее противостоять в борьбе с распространением коронавируса. Надеемся, что опыт совместного сотрудничества с волонтерами, мы можем применить и в будущем», - отметил руководитель столичной полиции Ержан Саденов.

Во время проведения обходов, невзирая на чрезвычайное положение по городу Нур-Султан ряд организаций продолжают работать в обычном режиме. К примеру, продолжали работать автомойка «Тулпар», кафе «Тапчан-7», пункт общественного питания «Донер Микс», бильярдный клуб «Жигер» и т.д.

В отношение владельцев, субъектов малого и среднего бизнеса, допустивших нарушения режима составлены административные протокола по ст. 476 КРКоАП («Нарушение режима чрезвычайного положения»). Необходимо отметить, что материалы по данной статье Специализированный межрайонный административный суд столицы рассмотрел в режиме видеоконференцсвязи. Всех собственников заведении привлекли к административному штафу в размере 10 МРП (26510 тенге - прим. ред.)

Во время рейдового патрулирования полицейских и волонтеров выявляются факты незаконной продажи медицинских масок и антисептиков. Так, зарегистрирован факт незаконной реализации медицинских масок возле магазина. У нарушителя изъято 138 масок. Полицейскими составлен административный протокол по 463 КРКоАП. Также выявлен еще один факт незаконной продажи медицинских масок и антисептиков возле торгового дома. В отношнение продавца составлен административный протокол. Изъято 50 масок и 112 антисептиков.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.

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