Объекты-лидеры «Ashyq» смогут работать до пяти утра в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Объекты лидеры проекта «Ashyq» смогут работать до 5 утра в Актюбинской области. Сегодня постановление главного санитарного врача разъяснили представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, Актюбинская область с 17 октября находится в «зеленой» зоне. В связи с этим, 24 октября текущего года вышло постановление №ПГГСВ-39.

По словам и.о. руководителя ДСЭК Гульбану Даулетовой, в постановлении разграничена работа объектов - участников и неучастников проекта «Ashyq».

«Согласно приложения 1 к постановлению №ПГГСВ-39 запрещена работа следующих объектов, не участвующих в проекте «Ashyq»- это караоке, ночные и игровые клубы, букмекерские конторы, лотерейные клубы, проведение конференций, форумов, зрелищных, памятных, торжественных, праздничных корпоративов, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи), в том числе на дому и иные мероприятия с массовым скоплением людей, проведение выставок», - отметила Гульбану Даулетова.

Остальные объекты допускаются к работе при определенной заполняемости и с ограничением во времени.

Для участников проекта «Ashyq» согласно приложению 2 к постановлению введен следующий режим работы: для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» - до 03:00 часов, лидерам проекта «Ashyq» - до 05:00 часов.

«В субботние и воскресные дни допускается работа объектов при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей», - сказал Г.Даулетова.

Согласно приложению 2 к постановлению №ПГГСВ-39 введены следующие ограничение работы объектов, участвующих в проекте «Ashyq»:

1. Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, банкетные залы (обслуживание по типу ресторанов и кафе)- разрешается при заполняемости до 50%, не более 70 мест;

2. Фуд-корты - разрешается при заполняемости до 30%, но не более 50 мест;

3. Банкетные залы (проведение поминок)- разрешается при заполняемости не более 50%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека;

4. Объекты культуры (репетиция)- разрешается до 100 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица;

5. Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, бильярдные, боулинг - разрешается при заполняемости не более 50%;

6. Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы - разрешается при заполняемости не более 60%;

7. Караоке - разрешается при заполняемости не более 50 %, но не более 60 человек;

8. Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, букмекерские конторы- разрешается при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 60 человек;

9. Детские развлекательные центры (крытые) площадью до 1000 кв.м. включительно - разрешается при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 70 человек;

10. Детские развлекательные центры (крытые) площадью свыше 1000 кв.м.- разрешается при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 120 человек.

Согласно приложению 3 допускается работа объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии «зеленого статуса» клиентов и сотрудников:

1. Проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) разрешается при заполняемости до 50%, не более 100 мест,

2. Конференции, форумы, зрелищные, и иные мероприятия с массовым скоплением людей разрешается при заполняемости до 50%, не более 100 мест,

3. Выставки разрешается при заполняемости не более 70%, не более 500 посетителей единовременно,

4. Марафоны (на открытом воздухе) разрешается не более 1000 человек,

5. Спортивные мероприятия со зрителями разрешается при заполняемости не более 80% ,

6. Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры (тренировки) разрешается при заполняемости не более 50%,

7. Религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях) разрешается при заполняемости не более 50%,

8. Ночные клубы разрешается при заполняемости до 50%, не более 100 мест.