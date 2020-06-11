Объекты бизнеса в селах Павлодарской области проверяют на соблюдение санитарных норм

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В мониторинге работы кафе и магазинов на предмет соблюдения санитарных норм, приняла участие полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы посетили кафе «АктогайАгро», магазины «Универмаг» и «Султан», - рассказал начальник местной полицейской службы Куантай Нурахметов. - Вместе с тем членами мониторинговой группы даны рекомендации по соблюдению режима работы».

Мониторинговая группа Актогайского района, куда входят и сотрудники местной полицейской службы, постоянно проводит разъяснительную работу по профилактике коронавирусной инфекции, отметили в департаменте полиции Павлодарской области. Очередной рейд прошёл по магазинам и увеселительным заведениям района на предмет использования средств защиты (масок) работниками и посетителями.

«Цель мероприятия – это соблюдение масочного режима и исполнение требований, указанных в постановлении главного государственного санитарного врача Павлодарской области. На момент посещения каких-либо нарушений не выявлено», - сказал К. Нурахметов.





Фото: департамент полиции Павлодарской области