Объекты бизнеса в селах Павлодарской области проверяют на соблюдение санитарных норм
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В мониторинге работы кафе и магазинов на предмет соблюдения санитарных норм, приняла участие полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы посетили кафе «АктогайАгро», магазины «Универмаг» и «Султан», - рассказал начальник местной полицейской службы Куантай Нурахметов. - Вместе с тем членами мониторинговой группы даны рекомендации по соблюдению режима работы».
Мониторинговая группа Актогайского района, куда входят и сотрудники местной полицейской службы, постоянно проводит разъяснительную работу по профилактике коронавирусной инфекции, отметили в департаменте полиции Павлодарской области. Очередной рейд прошёл по магазинам и увеселительным заведениям района на предмет использования средств защиты (масок) работниками и посетителями.
«Цель мероприятия – это соблюдение масочного режима и исполнение требований, указанных в постановлении главного государственного санитарного врача Павлодарской области. На момент посещения каких-либо нарушений не выявлено», - сказал К. Нурахметов.
Фото: департамент полиции Павлодарской области
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