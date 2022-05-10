10 Мая 2022 14:00

Объективность выдачи Алтын белгі будут оценивать по результатам ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов подписал приказ о внесении изменений в правила оценивания учебных достижений школьников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал главы ведомства.

По словам министра, в приказе значительно усилены требования для получения знака «Алтын белгі». Решение об усилении требований было принято еще на августовском совещании педагогов в 2021 году.

Таким образом, со следующего года на знак «Алтын белгі» смогут претендовать школьники, получившие аттестат особого образца по итогам 9 класса и имеющие по всем учебным четвертям 10-11 классов оценки «отлично». Также претенденты должны будут сдавать экзамен по математике на базе НИШ.

«Важно понимать, что эта мера принята исключительно для обеспечения академической честности. При этом задания будут одинаковыми и для сдающих в НИШ, и для сдающих на базе общеобразовательных школ», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Как отметил глава ведомства, в прошлом году выпускники получили рекордное количество знаков «Алтын белгі». Но определенная часть выпускников получила низкие баллы по результатам ЕНТ. В связи с этим, для объективного и транспарентного оценивания претендентов на знак отличия, один из экзаменов будет проводиться в независимой организации образования.

В этом году выпускники сдают экзамены на базе своих школ. Заявления об отказе от знака не будут действительны. Претенденты, соответствующие действующим на сегодня требованиям, сдают итоговую аттестацию в установленном порядке, отметил министр.

«Кстати, несмотря на то, что нормы вступают в силу со следующего года, в этом году будет оцениваться объективность выдачи знаков отличия по результатам ЕНТ», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

В связи с этим администрации школ, отделы и управления образования должны обеспечить прозрачность и объективность проведения итоговых экзаменов. По каждому случаю по итогам ЕНТ будет проведен анализ с дальнейшими выводами.

Текст приказа будет опубликован после регистрации в Министерстве юстиции РК.