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Объект стоимостью 1,3 млрд тенге вернули в госсобственность в Атырау

28 Ноября 2022, 20:11
Объект стоимостью 1,3 млрд тенге вернули в госсобственность в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Объект стоимостью 1,3 млрд тенге возвратили в государственную собственность в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства прокуратурой области проводятся работы по возврату незаконно переданных активов.
Так, коммунальный рынок «Сарайшык», стоимость которого 1,3 млрд тенге, по акту прокурора возвращен в государственную собственность. Ранее коммунальный рынок был передан в доверительное управление в частные руки с последующим выкупом.
В ходе проверки установлено неисполнение принятых на себя договорных обязательств, в том числе по сдерживанию цен на социально значимые продукты. 17 ноября Атырауским областным судом по иску акимата города Атырау внесенного по представлению прокурора, вынесено решение о расторжении договора доверительного управления»,- сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Значимость рынка, построенного за бюджетные средства, заключалось в поддержании местных фермеров и стабилизации цен на социально значимые продукты питания.


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