Об экономических итогах рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках научно-практической конференции «Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана: первые итоги» выступил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Руслан Даленов, уже проделана большая работа в реализацию поручений, озвученных в Послании Президента Республики Казахстан.

Он более подробно доложил об экономических итогах, в честности, поддержка предпринимательства, развитие регионов, расширение участия граждан, фискальная устойчивость бюджета. В этом году были разработаны на 5 лет новые госпрограммы, в котором нашли отражения поручения, озвученные в Послании Главы государства. «В этом году экономика Казахстана показывает хорошие результаты. Мы имеем рост экономики. Рост ВВП ускорился с 2,9% до 4,1% в июне, а по итогам 10 месяцев рост составил 4,4%.Рост экономической активности во многом обусловлен расширением объема производств несырьевого сектора. Вклад в росте ВВП составил 3,8 п.п. из 4,4%. Двузначный рост отмечается в легкой промышленности (+18,9%) и фармацевтике (+15,2%), а также машиностроении (+18,8%)», - отметил министр национальной экономики РК. Производственная активность позитивно сказалась на показателях рынка труда. В октябре уровень безработицы составил 4,8%. Замечается реальный рост доходов населения. «За 9 месяцев этого года рост составил 6,4%. Инфляция в ноябре в годовом выражении составила 5,4%. В целом товарооборот составил 70,4 млрд тенге. За январь–сентябрь т.г. торговый баланс составил более $15 млрд. Объемы экспорта - $42,7 млрд. Импорт - $27,6 млрд» , - добавил Руслан Даленов. Как отметил министр национальной экономики, развитие регионов является одним из важных направлений улучшения экономического положения страны. В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» для модернизации было отобрано модернизации 3,5 тысячи сел. В течение 7 лет будет выделено 900 млрд тенге.В этих селах проживает около 7 млн человек, или 85% сельского населения. «Данные меры позволят решить имеющиеся инфраструктурные вопросы сел: дороги, школы, больницы, спортивные площадки, освещение, инженерные сети, благоустройство. Они положительно отразятся на качестве жизни 7 млн сельчан. В этом году получены первые итоги. Модернизированы 53 опорных сел, реализовано 452 мероприятия на сумму 30 млрд. тг», ­ - добавил Руслан Даленов. До конца года будут приняты госпрограмма индустриально-инновационного развития, «ДКБ-2025», «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», развитие регионов до 2025 года, «Денсаулық», развитие образования и науки. «В новых госпрограммах учтены поручения Главы государства, данные в рамках предвыборной платформы, расширенного заседания Правительства и Послания народу Казахстана», - подытожил свое выступление министр национальной экономики РК Руслан Даленов.