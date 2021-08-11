Об экологической ситуации в Нур-Султане рассказал Зулфухар Жолдасов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, в 10 промышленных городах страны уровень загрязненности атмосферного воздуха является высоким. В число этих городов входит и Нур-Султан.

В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов рассказал о причинах высокой загрязненности воздуха в столице, и о принимаемых мерах для ее снижения.

– Зулфухар Сансызбаевич, известно, что столица находится на втором месте в РК по уровню загрязненности атмосферного воздуха после Темиртау. С чем это связано?

– Автомобильный парк является, практически, основным источником загрязнения окружающей среды, а также одним из источников, создающих высокий уровень шума и вибраций. Заметный «вклад» в загрязнение воздушного бассейна столицы привносят автономные котельные. Учитывая отсутствие госконтроля качества автомоторного топлива, влияющих на выбросы вредных веществ от выхлопных газов, основными загрязнителями атмосферного воздуха по городу Нур-Султан являются передвижные источники загрязнения, то есть автотранспортные средства.

– Изменилась ли загрязненность воздуха в связи с карантинными ограничениями с начала пандемии коронавирусной инфекции?

– Да, в период карантина 2020 года, связанного с ограничениями против распространения коронавирусной инфекции COVID-19, концентрация загрязняющих веществ от транспортного потока уменьшилась на 40,7 % или в 1,7 раз.

Следует отметить, что в то же время за 2020 год площади зеленых насаждений в расчете на одного жителя столицы возросли на 5,4 % по сравнению с уровнем 2019 года, что обусловлено постоянным увеличением количества деревьев и кустарников, ежегодно высаживаемых в столице, а также строительством новых парков и скверов.

– В каком состоянии находятся водоемы – реки Ишим, Акбулак и ручей Сарыбулак, озеро Малый Талдыколь?

– Город Нур-Султан расположен в засушливой зоне, которая характеризуется ограниченностью водных ресурсов. Река Есиль является основной и единственной водной артерией столицы с двумя небольшими притоками Сарыбулак и Акбулак.

Малый Талдыколь - озеро природного происхождения, которое находится на территории столицы. Расположено на левом берегу реки Есиль.

Все водные объекты столицы находятся на особым контроле департамента экологии по городу Нур-Султан. Отделом лабораторно-аналитического контроля на постоянной основе проводится мониторинг данного водного объекта и для химического анализа отбирается проба воды. По результатам химического анализа проб, обнаружены превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по «сульфатам», «общему железу», «меди», «марганцу», «фторидам» и «сухому остатку».

Выявленные в ходе мониторинга факты экологических нарушений фиксируются. Для принятия мер направляются письма в местные исполнительные органы, правоохранительные органы и другие.

Характер загрязнений указывает на то, что основными причинами высоких загрязнений являются сбросы сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки, естественный паводковый сток с загрязненных территорий и природные климатические условия. Контроль за санитарным состоянием водных объектов на территории столицы осуществляют городской и районные акиматы.

Особенностью рек Есильского бассейна является неравномерность распределения стока не только по сезонам года, но и по годам. Расходы воды в разные годы могут отличаться в сотни раз, что значительно осложняет хозяйственное использование ресурсов этих рек. В итоге, это приводит к резкому повышению количества загрязняющих веществ в воде, появлению сине-зеленых водорослей, снижению качества вод.

– Какие меры планируется принять для улучшения экологической ситуации в Нур-Султане?

В течение 2020-2021 годов министерством проведены несколько встреч с общественностью, где были обсуждены основные экологические проблемы. По итогам обсуждения разработана и на правительственном уровне утвердили Дорожную карту по улучшению экологической ситуации, которая состоит из 5 блоков и 22 мероприятий. Это: повышение качества атмосферного воздуха; улучшение воздушной циркуляции; газификация; управление отходами; дальнейшее увеличение озеленения.

В части улучшения качества атмосферного воздуха проделано следующее: по городу Нур-Султан завершена работа по строительству подводящих газопроводов к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, переведены и запущены на природный газ 4 котла на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Нур-Султан. В 2021 году будут переведены оставшиеся 12 котлов.

Для усиления ответственности станций технического обслуживания за техосмотр автотранспорта подготовлены поправки в соответствующие законодательные акты: Кодекс РК об административных правонарушениях; Законы «О дорожном движении», «Об автомобильном транспорте» и «О разрешениях и уведомлениях».

В части озеленения, акиматами проводится полный аудит зеленых насаждений. В рамках проводимой инвентаризации, будет введен Реестр зеленых насаждений города, в котором на постоянной основе обновляются данные о типах, видовом составе, размере площади, состояния и расположения зеленых насаждений.

– Спасибо за беседу.