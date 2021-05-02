Об эффективности вакцины высказался азербайджанский врач-эпидемиолог

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Наримановского района города Баку Араз Алиев поделился мнением о вакцинации и ее эффективности против пандемии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить в целом о вакцинации, то сама вакцина, конечно несёт положительные свойства, так как имеет функции защиты иммунитета от чужеродных агентов как, например, вирус COVID-19.

После вакцинации у некоторых людей возникают осложнения и это так и должно быть. Повышение температуры тела, ломота костей, субфебрильные судороги, порой осложнения касаются внутренних органов: почки, сердце. А у некоторых лиц встречаются проблемы с поджелудочной железой. В целом после вакцинации люди чувствуют себя по-разному, поскольку у всех иммунитет разный. Кто-то в начале чувствует дискомфорт, а затем улучшение. У кого-то после вакцинации вообще никаких осложнений нет», - отметил А.Алиев.

По его словам, вакцина работает в течение 30 дней в организме человека. Симптомы, перечисленные выше, уже уменьшаются, поскольку антитела к коронавирусу начинают защищать организм.

Отметим, в Азербайджане для иммунизации населения применяется инактивированный препарат «CoronaVac» китайского производства. Между тем, сегодня в страну доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Самолет с 40 тысячами доз вакцин приземлился в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева, где сейчас идет разгрузка. Согласно достигнутому соглашению в марте этого года между Россией и Азербайджаном ожидается доставка еще 260 тысяч доз российской вакцины.

Общее число вакцинированных в Азербайджане на сегодняшний день составляет более 1,5 миллиона человек, число привитых первой дозой вакцины – 971 523, второй – 533 683 человека. За последние сутки в стране выявлено 1213 случаев заражения и 21 летальных исходов от COVID-19, что свидетельствует об уменьшении данных показателей почти в 2 раза в сравнении с предыдущими месяцами.