Об эффективности вакцинации от коронавируса рассказал Асет Калиев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С призывом вакцинироваться обратился к жамбылцам руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второй год COVID-19 остаётся самой злободневной темой во всем мире, унося жизни сотни тысяч людей, - отметил главный врач Жамбылской области в ходе брифинга на площадке РСК. - Казахстан в конце марта этого года, вновь вошел в «красную зону» по темпу распространения коронавирусной инфекции. Резкое увеличение числа заболевших стало причиной введения противоэпидемических мероприятий. За период пандемии разработаны протоколы лечения коронавирусной инфекции, улучшилась материально-техническая база медорганизаций, создан необходимый запас медикаментов. Но необходимо знать, что в мире нет эффективного препарата, который способен вылечить COVID-19 и избежать тяжелых осложнений, приводящих к смертельному исходу и состояниям, снижающим качество жизни», - сказал Асет Калиев.

Он напомнил, что на протяжении всей своей истории человечество боролось с заразными заболеваниями, уносящими огромное количество человеческих жизней. При этом новая эпоха борьбы с инфекционными заболеваниями началась после изобретения первой вакцины против натуральной оспы в 1798 году, и на протяжении более двух веков была доказана эффективность вакцинации против инфекционных заболеваний.

«Инфекционным заболеваниям свойственно быстрое распространение среди непривитых представителей общества, - продолжил спикер. - С начала пандемии ученые всего мира стали проводить исследования по разработке эффективной вакцины от опасного вируса. На сегодня эффективность российской вакцины «Спутник V» доказана клиническими испытаниями и опытом масштабного положительного применения препарата в России и в других странах, которые приобрели российскую вакцину. По результатам клинических испытаний в России разрешили ее применение и у старших возрастных групп - у лиц в возрасте 60+, чего нет у зарубежных аналогов. Это и есть один из важных критериев безопасности. В Казахстане также разработана вакцина с прохождением обязательных необходимых стадий доклинических испытаний», - пояснил он.

Спикер отметил, что вакцинация от коронавируса стартовала в Казахстане 1 февраля, поэтапно, с учетом эпидемиологической значимости различных групп населения. Вакцинация проводится в два этапа российской вакциной «Спутник V». После изучения эффективности и безопасности будет использоваться казахстанская вакцина «QazCovid-In». В первую очередь вакцинации против КВИ подлежали уязвимые группы населения (медики, педагоги, полицейские), подверженные высокому риску заражения и распространения КВИ. С 3 апреля начнется вакцинация всех остальных групп населения от 18 до 65 лет.

«Перед тем, как получить прививку, - пояснил Асет Калиев, - каждый человек имеет право ознакомиться с инструкцией, где дана информация о составе и производителе вакцины, противопоказаниях, побочных эффектах. Особой подготовки к вакцинации против КВИ не требуется. Нельзя делать вакцинацию во время острого заболевания и обострения хронического заболевания - нужно подождать 2 - 4 недели, пока не пройдет обострение. Вакцинация проводится после оформления допуска врача к прививке. Вероятность заражения КВИ для уже вакцинированных существует. При этом болезнь будет протекать в более легкой форме, возможны поствакцинальные реакции в виде легкого гриппоподобного синдрома, возможно, легкое головокружение. Но все эти симптомы без специального лечения проходят в первые сутки после введения первой прививки. Вторая прививка проходит без побочных явлений. Иммунитет формируется в течение 42 дней после введения первого компонента препарата или спустя 21 день после введения второго компонента».

Спикер подчеркнул, что иммунитет формируется у всех вакцинированных от КВИ, но у кого-то он более выражен, у кого-то менее. Вакцина не вызывает болезнь, она не содержит вируса. И для того, чтобы не заболеть перед вакцинацией, нужно соблюдать меры предосторожности – носить маски, мыть руки. В случае с вакцинацией меры безопасности нужно продолжать соблюдать, чтобы у человека успел сформироваться иммунитет в течение 42 дней.

«Вакцинация против коронавирусной инфекции населения будет проводиться в прививочных пунктах медицинских организаций, проводящих все другие плановые профилактические прививки. Согласно имеющейся мировой практике, при возникновении вирусных инфекций коллективный иммунитет сможет сформироваться только после того, как 70% населения будут привиты. Повторные заражения коронавирусом есть, но, как правило, они носят характер более легкого течения болезни, нежели при первичном заражении. Это как раз связано с тем, что в организме уже есть иммунитет. Уже доказанным фактом является применение вакцин, которые используются, остаются эффективными даже при возникновении мутаций вируса. И даже возникновение новых штаммов, например, «британского», не является препятствием для применения вакцины и формирования иммунитета. Важнейшее преимущество вакцинации - возможность не заразиться коронавирусом. Также предотвращается распространение заболевания среди близкого окружения, соседей, знакомых, прохожих. Вакцина с высоким процентом эффективности, как минимум, позволит перенести заражение в лёгкой форме, что снижает риск летального исхода среди незащищённого населения», - отметил он.

«Уважаемые граждане, призываю тех, кто не болел коронавирусом, вакцинироваться, особенно людей из групп риска и трудоспособного возраста. Вакцинация проводится на добровольной основе, но необходимо понимать, что прививка - это единственный эффективный и безопасный способ профилактики этой крайне коварной инфекционной болезни, который позволит сравнительно за короткие сроки существенно ограничить распространение болезни и снизить показатели заболеваемости и смертности населения. При этом после вакцинации нужно продолжать носить маски и соблюдать другие правила защиты. Отказываться от этих мер предосторожности лучше только после полной победы над пандемией. Только так мы сможем вернуться к прежнему ритму жизни, работе, общению, семейным традициям, путешествиям. Ваше крепкое здоровье — наша главная цель», - резюмировал руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев.