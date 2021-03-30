Об эффективности вакцин от коронавируса рассказал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт Академии профилактической медицины Бауржан Жусупов рассказал, как проявляется эффективность вакцин от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда мы говорим об эффективности вакцин, в первую очередь мы обращаем внимание на эффективность профилактики случаев заражения. Когда проводят исследования, рассматриваются не только случаи заражения, но и профилактика тяжелых форм, рассматривают количество предотвращенных смертей», - рассказал Бауржан Жусупов во время брифинга в СЦК.

«Если ныне действующие утвержденные вакцины в той или иной степени, в частности, Astra Zeneca показывают меньшую эффективность в части профилактики новых случаев заражения, то в части профилактики новых форм и профилактики смертей, вакцина показывает хорошую защиту. Мы говорим о том, что вакцинироваться нужно не только, чтобы предотвратить новые случаи заражения, а даже если заражение будет иметь место, предотвратить формы течения заболевания и смерть», - отметил эксперт.

Ранее и.о.директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул рассказала, чем отличаются новые штаммы коронавирусной инфекции от обычного вида инфекции

Напомним, что в Казахстане уже выявлены новые штаммы КВИ. Так, сообщалось, что в Алматы были выявлены мутации, характерные для британского и южноафриканского штаммов коронавируса.



