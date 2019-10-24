Об эффективности программы «Дорожная карта бизнеса» рассказал Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 270 млрд тенге выделено на программу «Дорожная карта бизнеса» на 2020-2022 годы. Об этом в ходе VI Съезда Президиума Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, с 2010 года реализуется программа «Дорожная карта бизнеса-2020». Многие из вас, наверняка, знают об этой программе и пользуются ею. Я вижу здесь крупных предпринимателей, которые эффективно работают. За годы реализации программы просубсидировано свыше 14 тысяч проектов на общую сумму кредита 2,5 трлн тенге. Общая сумма выплаченных субсидий составила почти 500 млрд тенге. Прогарантировано 6 тысяч проектов на сумму кредитов порядка 230 млрд тенге. Учитывая высокую эффективность госпрограммы, срок ее реализации будет продлен 2025 года, в рамках которой предусмотрено порядка 270 млрд тенге на 2020-2022 годы», - сказал Аскар Мамин, обращаясь к участникам Съезда НПП «Атамекен».

Он также напомнил, что в рамках реализации «Пяти социальных инициатив» Елбасы выдано около 24 тысяч микрокредитов, в результате работой обеспечено более 22 тыс. наших сограждан, а по проекту «Бастау Бизнес» за три года основам ведения бизнеса обучено более 88 тысяч предпринимателей.

«Мы намерены продолжить эти и новые программы, инструменты которых обсуждались вместе с Палатой «Атамекен». Считаем, что дополнительно планируем охватить краткосрочным профессиональным обучением порядка 300 тысяч предпринимателей», - отметил Аскар Мамин.

Напомним, в столице прошел VI Съезд Президиума Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен».