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Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога

23 Января 2022 16:15
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Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С момента начала пандемии в сфере образования и науки произошли существенные изменения. Школы, вузы и колледжи адаптировались под онлайн-формат обучения. Со временем даже стали применять комбинированный метод обучения. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с преподавателем начальных классов столичной школы №67 Марал Нугербековой об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ.

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Марал Нугербекова - учитель начальных классов школы №67, классная руководительница третьего класса, где обучаются 24 учеников.

«Наше обучение проходит на образовательной платформе Microsoft Teams. Мы отправляем ученикам ссылку на занятия, так они подключаются. В ходе работы возникал ряд трудностей с этой программой. Например, я готовлю презентацию по одной из тем, однако в программе Teams порой презентация не отображается всем ученикам одинаково, кто-то не может открыть ее. Следует также учесть технические сбои программы. В этом не виноваты ученики. Они хорошо обучены тому, как подключиться к программе и как выйти из системы. Возможно, проблемы возникают из-за интернет-соединения. Несмотря на то, что это начальные классы, мои школьники хорошо приспособились к онлайн-занятиям», - прокомментировала М. Нугербекова.

По словам педагога, образовательная платформа Teams очень эффективна для обучения.

«Мы узнали мнение родителей касательно онлайн-обучения, они против. Потому что в ходе традиционного обучения ребята могут задать интересующие их вопросы, дополнительно узнать то, что им необходимо. Буквально вчера вышло постановление главного государственного санитарного врача столицы. Это означает, что мы снова вернемся к традиционному виду обучения», - добавила учительница начальных классов.


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#Нур-Султан   #Образование  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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