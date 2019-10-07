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Об эффекте реализации программы «Новый Алматы» рассказали в акимате

7 Октября 2019 10:43
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Об эффекте реализации программы «Новый Алматы» рассказали в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов рассказал о перспективном плане развития окраин на 2020-2022 годы «Новый Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил пресс-секретарь акима, программа разработана на ближайшие несколько лет.

Согласно программе на образование, здравоохранение и спорт планируется выделить 285,4 млрд тенге, на безопасность и предотвращение ЧС – 12,4 млрд тенге. На инженерную, транспортную инфраструктуру и благоустройство – 440, 7 млрд тенге, на бизнес среду и развитие предпринимательство частные инвестиции составят - 69,4 млрд тенге.

Согласно данным акимата, эффекты от реализации Плана составят в инженерной инфраструктуре: - обеспечение 105 тысяч населения качественными коммунальными услугами; увеличение доступности населения к центральному водоснабжению до 98,7%, канализацией - 85,7%; обеспечение освещения 1179 улиц и 873 дворов; газификация 3 750 домов позволит обеспечить газом 100% населения города

В транспортной инфраструктуре: увеличение качества дорог до 80-85%. В здравоохранении: улучшение нормативного уровня до 36,8 койко-мест на 1,6 млн жителей 7 районов; обеспечение шаговой доступности медицинских услуг для 1 млн жителей 4 районов; уменьшение износа объектов на 25% в 4 районах.

Безопасность и предотвращение ЧС: охват территории населением 58 тысяч человек и Индустриальной зоны Алатауского района; улучшение техоснащения до 48%; снижение криминогенной ситуации и количества преступлений небольшой тяжести на 22,7%, средней тяжести на 17,5%, тяжких на 26,5%.

Бизнес среда и развитие предпринимательства: создание рабочих мест по 7 районам города: в 2020 году - 25 748 рабочих мест; - в 2021 году - 27 686 рабочих мест; - в 2022 году - 29 624 рабочих мест.

При реализации Плана в сфере образования и спорта предусмотрено: сокращение дефицита в школах на 19 442 мест; детсадах на 2 500 мест; обеспечение 14 тысяч посещений ФОК в смену.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев говорил, что на развитие программы в течение нескольких лет потребуется около 800 млрд тенге.

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Ключевые слова: Алматы, Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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