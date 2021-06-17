Объединить все программмы поддержки бизнеса предложил спикер Сената
Спикер Сената считает, что это не позволяет эффективно оценивать реальный эффект от реализации этих программ.
Было отмечено, что сегодня в стране работают такие программы, как «Дорожная карта бизнеса 2025», «Экономика простых вещей», «Еңбек», программы льготного кредитования субъектов МСБ, развития АПК и регионов. Все они так или иначе нацелены на поддержку малого и среднего бизнеса. Благодаря им предприниматели получают льготные кредиты, гарантии, гранты. Но нередко прописанные в них меры господдержки дублируются. В связи с этим Маулен Ашимбаев предложил активизировать работу по объединению их всех в единый документ.
«Еще один вопрос – создание «единого окна» по получению господдержки для бизнеса. Вопрос поднимается не первый год. Пилотный проект реализуется, мы его посмотрели в рамках подготовки к заседанию, пока все на первом этапе, пока он свои функции не выполняет. То есть «единого окна», о котором говорил Глава государства, нет. Предпринимателю, особенно на районном уровне, разобраться во всех перипетиях этих программ очень непросто. Это окно должно помогать предпринимателям получать весь спектр госуслуг и поддержки бизнеса. Мы совместно с Правительством готовы внести свой вклад в реализацию этих подходов», - отметил спикер Сената на пленарном заседании палаты, где рассматривался отчет Правительства и Счетного Комитета по исполнению республиканского бюджета.