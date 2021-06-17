Объединить все программмы поддержки бизнеса предложил спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В большом количестве госпрограмм по поддержке малого и среднего бизнеса самим предпринимателям разобраться бывает непросто. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает коррепондент МИА «Казинформ».

Спикер Сената считает, что это не позволяет эффективно оценивать реальный эффект от реализации этих программ.

Было отмечено, что сегодня в стране работают такие программы, как «Дорожная карта бизнеса 2025», «Экономика простых вещей», «Еңбек», программы льготного кредитования субъектов МСБ, развития АПК и регионов. Все они так или иначе нацелены на поддержку малого и среднего бизнеса. Благодаря им предприниматели получают льготные кредиты, гарантии, гранты. Но нередко прописанные в них меры господдержки дублируются. В связи с этим Маулен Ашимбаев предложил активизировать работу по объединению их всех в единый документ.

«Еще один вопрос – создание «единого окна» по получению господдержки для бизнеса. Вопрос поднимается не первый год. Пилотный проект реализуется, мы его посмотрели в рамках подготовки к заседанию, пока все на первом этапе, пока он свои функции не выполняет. То есть «единого окна», о котором говорил Глава государства, нет. Предпринимателю, особенно на районном уровне, разобраться во всех перипетиях этих программ очень непросто. Это окно должно помогать предпринимателям получать весь спектр госуслуг и поддержки бизнеса. Мы совместно с Правительством готовы внести свой вклад в реализацию этих подходов», - отметил спикер Сената на пленарном заседании палаты, где рассматривался отчет Правительства и Счетного Комитета по исполнению республиканского бюджета.



