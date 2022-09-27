РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:47, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Объединить некоторые из инструментов поддержки бизнеса предлагают в НПП «Атамекен»

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одной из приоритетных задач и социальной ответственности национальной палаты является поддержка малого, микро бизнеса и начинающих предпринимателей. Об этом заявил председатель президиума НПП РК «Атамекен» Раимбек Баталов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Следует отметить, что категория малого и микро бизнеса освобождена от уплаты обязательных членских взносов. Одной из приоритетных задач и социальной ответственности национальной палаты является поддержка малого, микро бизнеса и начинающих предпринимателей», - сказал Раимбек Баталов.

    Вместе с тем он предложил для увеличения представленности и расширения спектра услуг на районном уровне (учитывая отсутствие консалтинговых компаний в районах) объединить инструменты «Сервисная поддержка» с «Информационным обеспечением», так как «Сервисная поддержка» представлена только в областных центрах и не оказывается на периферии.

    «Объединение позволит увеличить охват субъектов МСБ, адресно оказывать специализированные услуги по потребностям в районных центрах. Для повышения производительности и стимулирования выхода бизнеса из тени предлагаем улучшить специализацию мер нефинансовой поддержки. Опираясь на положительный опыт нескольких регионов по адресному обучению предпринимателей, считаем, что нужно его масштабировать и формировать темы нефинансовой поддержки исходя из экономической специализации районов и приоритетных отраслей. К примеру, обучение овцеводству, бахчеводству, в районах, предрасположенных к ведению данного вида бизнеса», - пояснил Раимбек Баталов.

    Также было предложено расширить сервисы онлайн услуг для бизнеса в районах, путем создания маркетплейса услуг (финансовые и нефинансовые меры).


    Фото: primeminister.kz


    Теги:
    Правительство РК Общество Бизнес
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!