Объединить некоторые из инструментов поддержки бизнеса предлагают в НПП «Атамекен»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одной из приоритетных задач и социальной ответственности национальной палаты является поддержка малого, микро бизнеса и начинающих предпринимателей. Об этом заявил председатель президиума НПП РК «Атамекен» Раимбек Баталов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Следует отметить, что категория малого и микро бизнеса освобождена от уплаты обязательных членских взносов. Одной из приоритетных задач и социальной ответственности национальной палаты является поддержка малого, микро бизнеса и начинающих предпринимателей», - сказал Раимбек Баталов.

Вместе с тем он предложил для увеличения представленности и расширения спектра услуг на районном уровне (учитывая отсутствие консалтинговых компаний в районах) объединить инструменты «Сервисная поддержка» с «Информационным обеспечением», так как «Сервисная поддержка» представлена только в областных центрах и не оказывается на периферии.

«Объединение позволит увеличить охват субъектов МСБ, адресно оказывать специализированные услуги по потребностям в районных центрах. Для повышения производительности и стимулирования выхода бизнеса из тени предлагаем улучшить специализацию мер нефинансовой поддержки. Опираясь на положительный опыт нескольких регионов по адресному обучению предпринимателей, считаем, что нужно его масштабировать и формировать темы нефинансовой поддержки исходя из экономической специализации районов и приоритетных отраслей. К примеру, обучение овцеводству, бахчеводству, в районах, предрасположенных к ведению данного вида бизнеса», - пояснил Раимбек Баталов.

Также было предложено расширить сервисы онлайн услуг для бизнеса в районах, путем создания маркетплейса услуг (финансовые и нефинансовые меры).









Фото: primeminister.kz