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Объединенный социальный платеж предлагает ввести в 2022 году МНЭ РК

13 Февраля 2020 19:25
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Объединенный социальный платеж предлагает ввести в 2022 году МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Упрощение процедуры уплаты социальных платежей для работодателей планируется в Казахстане. Об этом сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК Азамат Амрин на «круглом столе» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерством, в целях упрощения процедуры уплаты социальных платежей и стимулирования работодателей к адекватному повышению фонда оплаты труда своих работников, выработано консолидированное предложение о введении с 2022 года объединенного социального платежа (ОСП), который будет включать в себя обязательные платежи работодателя: социальный налог, взносы в Государственный фонд социального страхования, Фонд социального медицинского страхования и обязательные пенсионные взносы работодателей», – сказал А.Амрин.

По его словам, для ОСП предлагается установить единую ставку и единую базу исчисления.
Также, предлагается уплату ИПН, ОПВ и ОСП производить единым платежным документом.

Как сообщил А. Амрин, на основе расчетов, в целях снижения общей нагрузки на фонд оплаты труда, предлагается установление ставки ОСП с 2022 года в размере 14,3% с постепенным ростом до 15% к 2028 году. Не предусматривается ограничение верхнего предела исчисления ОСП. Отсутствие верхнего предела также приведет к справедливому распределению доходов – пополнению социального, медицинского и пенсионного фондов за счет богатых в пользу бедных.

А. Амрин также сообщил, что, в случае введения ОСП, совокупная номинальная нагрузка к 2028 году составит 35%, и произойдет значительное снижение нагрузки по сравнению с действующим законодательством, согласно которому в 2025 году нагрузка должна составить 41%. Это будет достигнуто за счет сокращения ставки социального налога. Снижение ставки социального налога предлагается с 2023 года, поскольку трансферты общего характера устанавливаются на трехлетний период и уже рассчитаны на 2020-2022 годы. При формировании бюджета с 2023 года будут учтены планы по сокращению ставки социального налога.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Сенат, Экономика, Налоги,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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