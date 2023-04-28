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Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
28 Апреля 2023, 20:36
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Международном военном центре в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С докладом об основных результатах деятельности по военной составляющей организации выступил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Он напомнил, что на Объединенный штаб возлагаются задачи, связанные с применением войск (коллективных сил), проведением странами ОДКБ совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, военно-техническим сотрудничеством, координацией совместной подготовки кадров для вооруженных. Кроме того, ОШ ОДКБ организует функционирование Центра кризисного реагирования ОДКБ.

«Основные усилия в деятельности Объединенного штаба ОДКБ сосредоточены на организации выполнения решений глав государств – членов ОДКБ, руководителей оборонных ведомств по развитию военной составляющей организации», - отметил А. Сидоров.

«В современных условиях нарастания вызовов и угроз коллективной безопасности и в отдаленном будущем Объединенный штаб приложит все усилия для обеспечения готовности организации адекватно и эффективно реагировать на возможные кризисные ситуации, продолжит решать задачи по развитию войск, Коллективных сил и обеспечению суверенитета и территориальной целостности государств – членов организации», - сообщил начальник штаба.

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Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что за 20 лет с момента создания Объединенного штаба сформирована система коллективной безопасности, созданы войска коллективной силы и совместные военные системы организации, выстроена система совместной подготовки, планировании и применения, установлен порядок всестороннего обеспечения войск.

«Сегодня Объединенный штаб ОДКБ функционирует в непростых условиях. Международные отношения переживают глубокую трансформацию. Меняются устоявшиеся десятилетиями основы мироустройства. В ключевых сферах мировой политики утверждается стремление обеспечивать собственные интересы в ущерб императивам всеобщей и региональной безопасности. Мир возвращается во времена конфронтации с перспективой дальнейшего усиления конфликтного потенциала», - проинформировал И.Тасмагамбетов.

Генсек подчеркнул, что в этих сложных условиях Объединенный штаб вносит весомый вклад в обеспечение коллективной безопасности в зоне ответственности ОДКБ и прилегающих регионах.

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В рамках торжественной встречи состоялось награждение представителей государств – членов ОДКБ юбилейной медалью в честь 20-летия Объединенного штаба и ведомственными наградами национальных министерств обороны.

В мероприятии приняли участие постоянные представители государств – членов ОДКБ, военные атташе, представители оборонных ведомств стран – членов, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций ОДКБ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками государств – участников СНГ, ветераны Объединенного штаба ОДКБ.


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