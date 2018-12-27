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Объединенные команды КНДР и Кореи выступят на Токио-2020 в трех видах спорта
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - КНДР и Республика Корея выступят на летних Олимпийских играх Токио-2020 в объединенной команде в женском баскетболе, академической гребле и гребле на байдарках и каноэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
Министр спорта Республики Корея До Чон Хван заявил, что объединенные команды могут также быть сформированы в настольном теннисе, дзюдо и, «возможно, в других видах спорта».
Обе страны ведут переговоры о потенциальной совместной заявке на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что его страна готова принять участие в зимних Олимпийских играх Пхенчхан-2018. И 22 спортсмена из Северной Кореи в конечном итоге приняли участие в Играх.
Олимпийские команды Северной Кореи и Южной Кореи прошли вместе на церемонии открытия Олимпийских игр под объединенным корейским флагом. Также, объединенная команда КНДР и Кореи выступала в женском хоккейном турнире зимней Олимпиады.
Северная Корея и Южная Корея соревновались вместе в трех видах спорта на Азиатских играх этого года в Джакарте и Палембанге.
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