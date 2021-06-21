Объединению ветеранов Вооруженных сил РК исполнилось десять лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 июня 2011 года образовалось республиканское общественное объединение «Ветераны Вооруженных сил Республики Казахстан». О планах и начинаниях ветеранcкой организации в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал председатель Центрального совета республиканского общественного объединения Халық қаһарманы генерал армии Мухтар Алтынбаев.

– Мухтар Капашевич, можно сделать краткий экскурс в историю объединения ветеранов? Для чего его создали, кто входит в него?

– Общественное объединение было создано по поручению Первого Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева при поддержке Министерства обороны. Это был правильный и необходимый шаг.

Во-первых, у офицеров, стоявших у истоков создания Вооруженных сил страны, участвовавших в международных учениях, миротворческих миссиях, побывавших в «горячих» точках, есть колоссальный опыт. Во-вторых, ввиду усиливающейся борьбы за неокрепшие умы молодых людей пример ветеранов может быть бесспорным и убедительным аргументом в противостоянии деструктивным силам. В-третьих, эта категория ветеранов, много сил отдавшая службе, сегодня в силу возраста, состояния здоровья, семейных, личных обстоятельств зачастую нуждается в поддержке.

Отсчет создания организации мы ведем с момента государственной регистрации в органах юстиции общественного объединения ветеранов. Это как раз произошло 21 июня 2011 года.

Первым председателем центрального совета был Халық Қаһарманы, генерал-лейтенант Бахытжан Ертаевич Ертаев.

Сейчас в республике четырнадцать областных и три городских филиала. Объединение насчитывает более пяти тысяч человек.

– В чем проявляется связь организации ветеранов с Вооруженными силами, насколько она крепка?

– За десять лет существования наше объединение выстроило отношения со многими подразделениями и частями Вооруженных сил, с департаментами Министерства обороны. При этом есть категория мероприятий, которые без участия ветеранов теряют свою ценность и не дают должного эффекта.

Вот как объяснить молодому человеку значение воинской службы, необходимость в случае опасности для Родины жертвовать собой? Ответ прост: на героических подвигах казахских батыров, примерах фронтовиков, тружеников тыла, воинов-афганцев. Для подрастающего поколения их жизненный путь служит убедительным, а главное, вдохновляющим примером.

Наши ветераны принимают участие во всех общественно значимых мероприятиях Вооруженных Сил. Они проводят встречи с допризывной и призывной молодежью, выступают в высших учебных заведениях, колледжах, средних и специализированных школах. Живое общение с молодежью создает атмосферу, в которой рождается чувство гордости за страну, за ее героическое прошлое, пробуждается интерес к профессии военного.

Связь также прослеживается в планировании мероприятий по военно-патриотическому воспитанию совместно с Министерством обороны. Ведется работа и на местах. Советы ветеранов составляют планы с департаментами по делам обороны, участвуют в мероприятиях по призыву граждан на срочную воинскую службу.

Сегодня важно обеспечить приток в армию молодых людей со здоровыми морально-нравственными установками, отличными физическими данными и высоким интеллектуальным уровнем. Это будет способствовать формированию кадрового ядра Вооруженных Сил, способного качественно выполнять учебно-боевые задачи, задавать позитивный настрой, формировать командный дух.

– Что делает объединение для сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны?

– Это особое направление работы, оно важно для всего общества. Ведь до сих пор ведется поиск без вести пропавших солдат. Их возвращение из безвестности – волнующий, я бы сказал, сакральный момент для семей, пронесших через десятки лет боль утраты родного человека. Мы содействуем проведению поисковых работ в местах сражений, поддерживаем связь с поисковиками, оказываем помощь в поиске родственников.

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой мы переиздали повесть Александра Бека «Волоколамское шоссе (Арпалыс)». Книга была направлена во все воинские части, военно-учебные заведения, школы «Жас Улан».

Свыше 4,5 млн тенге фонд выделил на создание и установку памятника Герою Советского Союза, Халық Қаһарманы, генералу армии Сагадату Нурмагамбетову. Благодаря усилиям ветеранских организаций его имя присвоено улицам в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Усть-Каменогорск и других. Имя Сагадата Кожахметовича также носит школа №10 в городе Таразе.

При активном участии Алматинского городского совета РОО в Военном институте Сухопутных войск открыт мемориальный комплекс, посвященный первому министру обороны независимого Казахстана Сагадату Нурмагамбетову. Этому вузу также присвоено его имя.

В этом году 8 мая в столице был торжественно открыт памятник сыну казахского народа, отважному летчику, дважды Герою Советского Союза Талгату Якубековичу Бегельдинову.

– Как водится, с уходом офицеров на заслуженный отдых, о них незаслуженно забывают. Что делает объединение для того, чтобы их потенциал был востребован?

– Человеку, отдавшему службе 25-30 лет, жившему в режиме жестких ограничений и постоянной готовности, очень сложно привыкнуть к новым условиям. Поэтому для скорейшей адаптации военнослужащих мы совместно с Министерством обороны инициировали их обучение востребованным специальностям.

В наших рядах есть известные государственные и общественные деятели, ученые, писатели, поэты, представители бизнес-структур.

– Насколько обустроены жизнь и быт ветеранов, в чем они нуждаются? Как организовано это направление работы?

– Центральный совет и филиалы общественного объединения оказывают посильную помощь ветеранам в решении социально-бытовых вопросов. В 2017 году мы создали и зарегистрировали общественный фонд ветеранов и семей военнослужащих Вооруженных Сил. Фонд направляет средства на благотворительную деятельность, оказание социальной и правовой защиты ветеранам объединения, помогает им в трудоустройстве. За три года в качестве материальной помощи выделено свыше 30 млн тенге. В основном средства идут на лечение пенсионеров Вооруженных Сил, детей военнослужащих. Показателен опыт полковника Нурлибая Данабаевича Кунакбаева из Актау. Он сумел через местные исполнительные органы закрепить пенсионеров Вооруженных сил в одном из лучших медицинских центров города, благодаря чему ветераны получают качественное медицинское обслуживание.

– Вам довелось не только руководить министерством, но и поработать в Парламенте. Сегодня Вы входите в Совет сенаторов при Сенате законодательного органа. Что, на Ваш взгляд, необходимо изменить в законодательстве для улучшения социального самочувствия ветеранов?

– Мы оказываем содействие руководству Министерства обороны в разработке предложений по проблемам ветеранов для внесения их в законодательные и исполнительные органы государства в порядке законодательной инициативы. К примеру, по нашей инициативе приняты изменения в пенсионное законодательство о переводе военнослужащих Вооруженных Сил, а также сотрудников силовых структур на полное государственное пенсионное обеспечение. Работаем и над другими проблемами, в том числе и по решению жилищного вопроса пенсионеров Вооруженных сил, проживающих в закрытых гарнизонах.

– Что бы Вы хотели пожелать коллегам, ветеранам?

– Прежде всего, хотел бы поблагодарить тех, кто щедро делится своими знаниями, опытом с молодежью, работает по зову души и добивается результатов. Много сил и энергии посвящает этой деятельности мой заместитель, председатель общественного фонда ветеранов и семей военнослужащих Вооруженных Сил Марат Сералиевич Нагуманов. С большой самоотдачей трудятся генералы и офицеры в отставке Н.Н Поспелов, Б.К. Дарбеков, А.Т. Джуманов, А.Р. Казиев, Г.В. Носоновский, В.В. Тузиков, В.А. Шацков, Н.Х. Мутиев, К.И. Дангулов, К.С. Думбоянов, С.М. Онбаев, Н.К. Окапов и многие другие. Высокий уровень организации мероприятий отмечается в Алматинском городском филиале, который возглавляет полковник в отставке М.Д. Шампиев. Активная работа проводится в Восточно-Казахстанском областном филиале, которым руководит старший лейтенант в отставке Т.Ж. Билялов, в Мангистауском – полковник в отставке Н.Д. Кунакбаев, в Акмолинском – полковник в запасе Ж.М. Ережепов, в Туркестанском – подполковник в отставке Б.Т. Алдабергенов, в Павлодарском – подполковник в отставке Ж.К. Каратаев и другие.

Вся эта деятельность, безусловно, способствует сохранению истории Вооруженных сил, укреплению воинских традиций и связей между поколениями. В будущем году мы отметим 30-летие Вооруженных сил, в становление и развитие которых каждый из ветеранов внес свой вклад.

- Спасибо за беседу!