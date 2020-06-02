Объединение «QazaqGeography» объявило ежегодный фотоконкурс «Мой Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканское общественное объединение «QazaqGeography» объявляет ежегодный фотоконкурс «Мой Казахстан», открытый для всех членов Общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «QazaqGeography».

«Конкурс посвящен экологии Казахстана и проводится с целью привлечения внимания общественности к природе нашей необъятной страны и необходимости ее сохранения, воспитания любви к родной стране и формированию бережного, ответственного отношения к ее природным богатствам», - сообщают организаторы.

Темой конкурса фотографии стала красота и уязвимость природы. Участники призваны показать в своих фотографиях природу первозданную и погибающую от всевозможных экологических угроз. Обязательное условие — все снимки должны быть созданы в Казахстане.

Конкурс открыт для фотографов всех возрастов, как любителей, так и профессионалов.

Каждый участник может представить до 10 фотографий по следующим категориям: ф лора и фауна Казахстана; природа Казахстана; экология и окружающая среда Казахстана.

«Мы поощряем современные, креативные и резонансные, сложные, оригинальные и красивые работы, но, прежде всего, ценим те образы, которые вдохновят людей нашего общества начать заботиться об окружающей среде и нести ответственность за действия, которые мы на неё оказываем. Ждем ваших фотографий до 30 августа 2020 года на сайте www.qazaqgeography.kz , в разделе фотоконкурса», - говорится в сообщении.

Лучшие фотографии будут выставлены в рамках международного форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в области экологии и зеленого роста в городе Кокшетау. Победителей конкурса объявят на сайте объединения, в социальных сетях, а также уведомят по электронной почте.

Чтобы принять участие в фотоконкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте qazaqgeography.kz и стать членом общества. Членство дает эксклюзивную возможность участия в мероприятиях QazaqGeography. Ежегодный членский взнос составляет 2000 тенге для взрослых, 500 тенге – для школьников, студентов и пенсионеров. В конкурсе могут принять участие члены QazaqGeography, достигшие 18 лет, либо родители, опекуны или старшие друзья несовершеннолетних членов общества. Подробнее о вступлении в QazaqGeography и условиях участия можно узнать на сайте qazaqgeography.kz.

QazaqGeography работает в пяти направлениях: география, климат; окружающая среда, природные ресурсы; биоразнообразие; туризм, путешествия, краеведение; историко-культурное наследие, этнография. В настоящее время открыто 11 представительств в Казахстане.