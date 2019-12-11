Объединение предприятий легкой промышленности создали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Порядка 100 организаций в сфере легкой промышленности объединились и создали саморегулируемую организацию. Об этом стало известно на Первом съезде отечественных производителей легкой промышленности, прошедшем в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальное объединение предприятий легкой промышленности будет носить название «Qaz Textilе lndustry».

Как отмечают организаторы Первого съезда, под эгидой «Qaz Textilе Industry» планируется развитие производственной кооперации предприятий легкой промышленности, создание устойчивых цепочек связи от сырья и фурнитуры до готовых изделий высокого передела.

Миссией «Национального объединения предприятий легкой промышленности «Qaz Textilе Industry» является консолидация отрасли легкой промышленности для устойчивого развития.

«Перед организацией поставлена задача по повышению качества и конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг отрасли легкой промышленности, усиление ответственности участников рынка перед потребителями, внедрение достижений научно-технических технологий для развития отрасли, удовлетворяющей потребности экономики и общества, развитие прикладных исследований и опытно-конструкторских работ в отрасли и их дальнейшая коммерциализация», - отмечают организаторы.

Организация будет заниматься развитием местного содержания в отрасли, ориентированием предприятия текстильной и кожевенной промышленности на производство сырья для предприятий лёгкой промышленности, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью, способствовать взаимодействию с государственными органами и НПО в целях развития отрасли, а также развитием экспортного потенциала отрасли по выходу продукции легкой промышленности с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки.

Напомним, в столице прошел Первый съезд отечественных производителей легкой промышленности. В работе мероприятия принимают участие более 120 предприятий, дизайнеры и специалисты в данной сфере.