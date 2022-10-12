12 Октября 2022, 18:32

Объединение «Мукалмас» в суде опротестовало выдвижение Нуржана Альтаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия приостановила установление соответствия кандидата в Президенты РК Нуржана Альтаева требованиям закона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Член Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов ранее отметил, что в отношении Альтаева отсутствуют препятствия для регистрации в качестве кандидата в Президенты РК. Однако в Центральную избирательную комиссию РК поступило определение суда Байконырского района города Астаны от 11 октября о приостановлении действия протокола общего собрания РОО «Мукалмас» от 6 октября 2022 года «О выдвижении кандидата в Президенты РК».

«На основании вышеизложенных обстоятельств, как указано в пункте 3 статьи 76 Конституции, то есть приговоры и иные постановления, решения судов имеют обязательную силу на всей территории РК. Также на основании вынесенного определения суда разработан проект протокола о приостановлении установления соответствия кандидата Альтаева Нуржана Бауыржановича», - сказал член ЦИК РК Шавхат Утемисов.

«Действуя в интересах лица, выдвинутого кандидатом в Президенты, ЦИК приостанавливет установление соответствия кандидата в Президенты РК Нуржана Альтаева требованиям, предъявляемым Конституцией и Конституционным законом о выборах», - сказал председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.

Шавхат Утемисов сообщил, что Центральная избирательная комиссия будет ждать решения суда.

Член ЦИК РК Константин Петров объяснил, что установление о соответствии делается на основании документа республиканского общественного объединения «Мукалмас» о выдвижении. «В настоящий момент этот документ оспаривается в суде. В связи с тем, что решение судом еще не принято, мы приостанавливаем рассмотрение данного вопроса до окончания решения суда. Мы дождемся решения суда и расскажем, какие процессуальные действия примем. ЦИК не является инициатором судебного разбирательства. Судебное разбирательство ведется в пределах самого общественного объединения», - добавил спикер.