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    17:32, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Об антиваксерах из числа медработников высказался Марат Шоранов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об антиваксерах из числа медработников на онлайн-брифинге в СЦК высказался первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается антиваксеров в рядах медицинских работников, хочу сказать, что мы проводим разъяснительную работу и будем дальше усиливать с коллегами в регионах», - ответил Марат Шоранов.

    Он также отметил, что цифры говорят сами за себя. Более 4 млн казахстанцев привиты. Темпы вакцинации достаточно стабильные. Только вчера первым компонентом было привито более 113 тысяч человек. Вторым компонентом – 48 тысяч человек.

    «Тем не менее, считаем, что каждый человек имеет право на собственное мнение. По доведению достоверной и правильной информации считаю, что необходимая информация доведена, есть специальная инструкция. Каждый медицинский работник по долгу своей профессии должен заниматься непрерывным медицинским образованием и постоянно искать правильную достоверную информацию, в том числе в социальных сетях и в научных публикациях. Поэтому, конечно же, в случае необходимости готовы поработать с ними отдельно. Вакцинация идет, основная масса очень активно настроена. Сегодня есть понимание, как у медработников, так и у населения», - отметил М. Шоранов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Минздрав РК
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